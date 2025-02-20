Дозволять громадянам повернутися до життя: ЗМІ дізналися деталі відправки військ Великої Британії в Україну

За даними джерел журналістів, ідеться не про миротворчі війська — британський контингент в Україні описують як сили гарантій безпеки. Передбачається патрулювання узбережжя та повітряного простору України.

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У столицях по всій Європі відчувається сум'яття після того, як президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним і, мабуть, повторив свої заяви про війну і президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Sky News.

"Це криза, і європейцям тепер доводиться метушитися", — зазначає редакторка відділу безпеки та оборони Дебора Гейнс.

"Великій Британії також доводиться брати на себе ту роль лідера, яку вона брала в минулому. Вона робить це зараз, на жаль, з позиції слабкості, враховуючи, що уряди, які змінювали один одного, скорочували витрати на оборону", — пояснила експертка.

За її словами, тепер уже отримано "потужний тривожний сигнал", на який європейським лідерам слід було звернути увагу 24 лютого 2022 року, якщо не раніше.

План виряджання британських військових до України

Британські війська

Щодо деталей плану можливого відряджання британських військ в Україну видання повідомило, що йому стало відомо, що:

буде менш як 30 000 військовослужбовців;

військові не будуть розміщені на лінії фронту, а навколо великих міст поблизу критично важливої національної інфраструктури.

крім військ на землі, необхідно буде захищати повітряний простір: тому можливе патрулювання повітря та узбережжя.

"Це не будуть миротворчі війська — їх описують як сили для гарантування безпеки, що дадуть змогу населенню повернутися до звичайного життя", — додає Гейнс.

Нагадаємо, що Буданов заявив, що припинення вогню в Україні можливе до кінця поточного року. За його словами, для цього є більшість складників.

Також Фокус із посиланням на джерела в силових відомствах повідомляв, що окуляри російських операторів дронів вибухають просто на очах.