"Есть большинство составляющих": прекращение огня в Украине возможно до конца 2025 года, — Буданов (видео)

Начальник ГУР говорит, что несмотря на диаметрально противоположные позиции сторон в российско-украинской войне режим прекращения огня вполне вероятен.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов предполагает, что прекращения огня в Украине можно достичь в 2025 году. Об этом он сказал в интервью азербайджанскому журналисту Эйнули Фатуллаеву.

Кирилл Буданов ответил на вопрос о прекращении огня в Украине в этом году. На видео с 8:26.

Журналист спросил у главы украинской разведки, видит ли он лично возможным прекращение огня в российско-украинской войне до конца этого года.

"Я думаю, что да", — ответил Буданов.

По его мнению, несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, в этом году удастся прийти к режиму прекращения огня.

"Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это случилось", — добавил начальник ГУР.

Напомним, 19 февраля в интервью польскому изданию Defence24 Кирилл Буданов говорил, что Украине без США "будет очень трудно" продолжать боевые действия. Также он отметил, что, по его мнению, сотрудничество между Вашингтоном и Киевом является "двусторонним и взаимовыгодным".

Кроме того, на фоне переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии и заявлений президента США Дональда Трампа об Украине Буданов обратился к украинцам с лаконичным заявлением. Он написал в своем аккаунте в Telegram: "Выстоим".