"Один в поле не воин": Буданов заявил, что Украине без США "будет очень трудно"

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов считает, что сотрудничество между Киевом и Вашингтоном имеет двусторонний и взаимовыгодный характер.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Defence24 высказался о будущей военной и политической поддержке Украины со стороны США и Европы. Он отметил, что без помощи Америки Украине будет сложно.

Буданов отметил необходимость сохранения поддержки Вашингтона:

"Скажем откровенно — без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы они поддерживали Украину. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", — сказал глава ГУР МО Украины.

По его словам, сотрудничество Украины и США является "однозначно двусторонним и взаимовыгодным".

Буданов отметил, что война, которую ведет Украина, имеет значение не только для нашего государства, но и для всего западного мира, ведь от ее результата зависит безопасность Европы.

"Что касается Европы, то без Украины невозможно представить глобальную безопасность европейского континента. И без нашей героической армии, ныне крупнейшей в Европе, закаленной в самой большой войне после Второй мировой", — считает руководитель украинской разведки.

Буданов добавил, что Украина надеется на дальнейшее развитие и углубление тесного сотрудничества с Польшей.

"Россия всегда пыталась и будет пытаться вбить клин в наши отношения, но мы надеемся на мудрость наших народов и правительств", — отметил он.

Напомним, 19 февраля начальник ГУР МО Кирилл Буданов опубликовал оптимистичный пост на фоне последних новостей о переговорах по войне в Украине и заявлений Дональда Трампа.

Издание Fortune писало, какие ресурсы Украины хочет Дональд Трамп за военную помощь США.