"Выстоим": Буданов обратился к украинцам на фоне переговоров в Саудовской Аравии и заявлений Трампа

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сделал лаконичное заявление. Он убежден, что украинский народ выстоит.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сделал оптимистическое заявление. Он обратился к украинцам на фоне последних событий. В своем официальном Telegram-канале в среду, 19 февраля, главный разведчик Украины написал лаконичный пост.

"Выстоим", — коротко отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Переговоры в Саудовской Аравии

18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоялись переговоры между представителями США и России. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который также курирует контакты с РФ. От России присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и главный советник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Украину и представителей Европы на встречу не пригласили.

Президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не был проинформирован об этих переговорах и не признает никаких договоренностей по Украине без ее участия.

Напомним, 18 февраля во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский имеет поддержку лишь 4% украинцев. По его словам, Россия атакует города Украины даже не наполовину своих боевых возможностей.

Дональд Трамп также заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до конца февраля.