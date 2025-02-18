Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: главные заявления

Первые переговоры между США и Россией с начала полномасштабной войны в Украине в Эр-Рияде длились 4,5 часа. Украины не было и представителей ЕС не было.

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18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись первые переговоры между США и Россией с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Переговоры длились 4,5 часа. И обе стороны сделали несколько заявлений. Фокус собрал главное.

США на переговорах в Эр-Рияде представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президент США по вопросам национальной безопасности Майк Уолц и представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф.

Марко Рубио, госсекретарь США Фото: Getty Images

От России приехали глава МИД РФ Сергей Лавров, главный советник российского президента Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Украину и представителей Европы на встречу в Саудовскою Аравию не пригласили.

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: заявления США

Марко Рубио и Лавров договорились создать группы для того, чтобы "как можно быстрее" начать работать над окончанием войны РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, усилия находятся на начальной стадии, поскольку "одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления длительного мира".

Рубио сообщил о намерении назначить высокопоставленную команду со стороны США, которая будет помогать вести переговоры и работать над завершением войны против Украины способом, который будет "устойчивым и приемлемым" для всех вовлеченных сторон. Он заявил, что стороны имеют целью начать обсуждение, анализ и изучение как геополитического, так и экономического сотрудничества, которое может завершить войну. В процесс будут вовлечены те же пять человек, что вели переговоры в Эр-Рияде.

Марко Рубио также намекнул на дальнейшую роль ЕС и снятие санкций с России: "Есть и другие стороны, на которые наложены санкции, Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что на них также наложены санкции". Госсекретарь США заявил, что Россия готова присоединиться к "серьезному процессу" переговоров, заявил также госсекретарь.

Майк Волц отрицал, что США общаются с Россией за спинами у Украины и Евросоюза, отметив преимущества "челночной дипломатии", которая была "всегда в истории и повсюду". Он заявил, что звонок Дональда Трампа Владимиру Зеленскому был буквально через несколько минут после звонка Владимиру Путину, Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс на днях встречались с Зеленским, Трамп говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне, а семь членов администрации США в Европе одновременно показали, сколь важно для Трампа взаимодействовать с союзниками. "Мы продолжим отвергать утверждение, что с нашими союзниками не консультировались: с ними консультировались и консультируются буквально на ежедневной основе, и мы будем продолжать это делать", — сказал Волц.

США и РФ согласились восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. По словам Марко Рубио это было сделано, чтобы "создать миссии для поддержки мирных переговоров по Украине, двусторонних отношений и более широкого сотрудничества".

Стоит отметить, что чаще всего российских дипломатов из США высылали именно при первом президентском сроке Дональда Трампа. А в 2017 году Москва сократила численность американских дипломатов и сотрудников дипучреждений в России на 755 человек, до 455. Владимир Путин тогда говорил, что это будет "чувствительно" для Вашингтона.

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: заявления России

Лавров заявил, что США предложили России ввести мораторий на удары ВСУ по энергетическим объектам, при этом соврав, что Москва никогда не атаковала системы энергообеспечения населения, а целями, якобы были "только объекты, связанные с ВСУ".

Сергей Лавров также прокомментировал сообщение корреспондентки Fox News о том, что США и Россия предлагают трехэтапный мирный план завершения войны России против Украины, который предусматривает проведение выборов в Украине после прекращения огня, но до подписания окончательного соглашения. Глава МИД РФ заявил, что не видел этот план, добавив, что Россия и США договорились "сформировать процесс по украинскому урегулированию" и "обеспечить скорейшее назначение послов". А также создать условия для возобновления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

О планируемой встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным Юрий Ушаков сообщил, что она вряд ли может состояться на следующей неделе, однако "о конкретных датах трудно говорить". До этого издание Bloomberg сообщало, что встречу Трампа и Путина готовятся провести до конца февраля.

Кирилл Дмитриев назвал Трампа и его команду "командой решателей проблем", заявив, что американские переговорщики еще не давали прямых обещаний своим российским коллегам. В то же время, он сказал, что ожидает прогресса в экономических вопросах между США и Россией в течение трех месяцев.

Он также отметил, что вопрос о снятии санкций с России в Эр-Рияде не обсуждался. Отвечая на вопрос, что Россия предложила США во время переговоров, Дмитриев сказал, что обе страны "открыты к сотрудничеству и открытости для ведения экономической и инвестиционной деятельности".

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между представителями России и США происходят об Украине и без Украины и подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на ультиматумы Москвы.

Зеленский также объявил, что перенес свой визит в Саудовскую Аравию на 10 марта, чтобы избежать "совпадений".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдным то, что Москва говорит о мире, убивая украинцев, отмечает The Guardian. Подоляк не стал критиковать непосредственно администрацию Трампа, но заявил, что переговоры не были должным образом подготовлены и стали лишь форумом для новых российских "ультиматумов".

"Поощрение, а не принуждение, добровольный и причудливый отказ от силы в пользу неутешительного и немотивированного умиротворения агрессора", — описал переговоры России и США Подоляк.

Напомним, в Кремле говорят об отсутствии понимания по срокам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В РФ заявляли, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли "неплохо".