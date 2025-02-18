Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: головні заяви

Перші переговори між США і Росією з початку повномасштабної війни в Україні в Ер-Ріяді тривали 4,5 години. України не було і представників ЄС не було.

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18 лютого в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулися перші переговори між США і Росією від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Переговори тривали 4,5 години. І обидві сторони зробили кілька заяв. Фокус зібрав головне.

США на переговорах в Ер-Ріяді представляли держсекретар Марко Рубіо, радник президент США з питань національної безпеки Майк Волц і представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Марко Рубіо, держсекретар США Фото: Getty Images

Від Росії приїхали глава МЗС РФ Сергій Лавров, головний радник російського президента Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков і керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Україну та представників Європи на зустріч до Саудівської Аравії не запросили.

Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: заяви США

Марко Рубіо і Лавров домовилися створити групи для того, щоб "якнайшвидше" почати працювати над закінченням війни РФ проти України. Про це повідомила прес-секретар Держдепу США Теммі Брюс. За її словами, зусилля перебувають на початковій стадії, оскільки "одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру".

Рубіо повідомив про намір призначити високопоставлену команду з боку США, яка допомагатиме вести переговори та працюватиме над завершенням війни проти України у спосіб, що буде "стійким і прийнятним" для всіх залучених сторін. Він заявив, що сторони мають на меті почати обговорення, аналіз і вивчення як геополітичного, так і економічного співробітництва, яке може завершити війну. До процесу будуть залучені ті самі п'ять осіб, що вели переговори в Ер-Ріяді.

Марко Рубіо також натякнув на подальшу роль ЄС і зняття санкцій з Росії: "Є й інші сторони, на які накладено санкції, Європейському Союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що на них також накладено санкції". Держсекретар США заявив, що Росія готова приєднатися до "серйозного процесу" переговорів, заявив також держсекретар.

Майк Волц заперечував, що США спілкуються з Росією за спинами в України та Євросоюзу, наголосивши на перевагах "човникової дипломатії", яка була "завжди в історії і всюди". Він заявив, що дзвінок Дональда Трампа Володимиру Зеленському був буквально за кілька хвилин після дзвінка Володимиру Путіну, Марко Рубіо і віцепрезидент Джей Ді Венс днями зустрічалися із Зеленським, Трамп говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном напередодні, а семеро членів адміністрації США в Європі одночасно показали, наскільки важливо для Трампа взаємодіяти із союзниками. "Ми продовжимо відкидати твердження, що з нашими союзниками не консультувалися: з ними консультувалися і консультуються буквально на щоденній основі, і ми будемо продовжувати це робити", — сказав Волц.

США і РФ погодилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві. За словами Марко Рубіо, це було зроблено, щоб "створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин і ширшої співпраці".

Варто зазначити, що найчастіше російських дипломатів зі США висилали саме за першого президентського терміну Дональда Трампа. А 2017 року Москва скоротила чисельність американських дипломатів і співробітників дипустанов у Росії на 755 осіб, до 455. Володимир Путін тоді говорив, що це буде "чутливо" для Вашингтона.

Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: заяви Росії

Лавров заявив, що США запропонували Росії запровадити мораторій на удари ЗСУ по енергетичних об'єктах, водночас збрехавши, що Москва ніколи не атакувала системи енергозабезпечення населення, а цілями, нібито були "тільки об'єкти, пов'язані з ЗСУ".

Сергій Лавров також прокоментував повідомлення кореспондентки Fox News про те, що США і Росія пропонують трьохетапний мирний план завершення війни Росії проти України, який передбачає проведення виборів в Україні після припинення вогню, але до підписання остаточної угоди. Глава МЗС РФ заявив, що не бачив цього плану, додавши, що Росія і США домовилися "сформувати процес щодо українського врегулювання" і "забезпечити якнайшвидше призначення послів". А також створити умови для відновлення співпраці між Москвою і Вашингтоном.

Щодо запланованої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним Юрій Ушаков повідомив, що вона навряд чи може відбутися наступного тижня, однак "про конкретні дати важко говорити". До цього видання Bloomberg повідомляло, що зустріч Трампа і Путіна готуються провести до кінця лютого.

Кирило Дмитрієв назвав Трампа і його команду "командою розв'язувачів проблем", заявивши, що американські переговорники ще не давали прямих обіцянок своїм російським колегам. Водночас, він сказав, що очікує на прогрес в економічних питаннях між США і Росією протягом трьох місяців.

Він також зазначив, що питання про зняття санкцій з Росії в Ер-Ріяді не обговорювалося. Відповідаючи на запитання, що Росія запропонувала США під час переговорів, Дмитрієв сказав, що обидві країни "відкриті до співпраці і відкритості для ведення економічної та інвестиційної діяльності".

Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: реакція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між представниками Росії та США відбуваються про Україну і без України та наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Москви.

Зеленський також оголосив, що переніс свій візит до Саудівської Аравії на 10 березня, щоб уникнути "збігів".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдним те, що Москва говорить про мир, вбиваючи українців, зазначає The Guardian. Подоляк не став критикувати безпосередньо адміністрацію Трампа, але заявив, що переговори не були належним чином підготовлені і стали лише форумом для нових російських "ультиматумів".

"Заохочення, а не примус, добровільна і химерна відмова від сили на користь невтішного і невмотивованого умиротворення агресора", — описав перемовини Росії та США Подоляк.

Нагадаємо, у Кремлі кажуть про відсутність розуміння щодо термінів зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа. У РФ заявляли, що переговори зі США в Ер-Ріяді пройшли "непогано".