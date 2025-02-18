РФ не ставила собі за мету завдати шкоди енергетичній системі України, — Лавров (відео)

Після переговорів в Ер-Ріяді міністр закордонних справ РФ заявив, що Росія не наражала на небезпеку "системи енергопостачання населення".

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що США на російсько-американських переговорах пропонували ввести мораторій на напади на енергетичні об'єкти РФ і України. І заявив, що Росія атакувала тільки ті енергооб'єкти, які "обслуговують ЗСУ". Про це повідомляє ТАСС.

Лавров про переговори з представниками США

"Наші американські колеги говорили запровадити якийсь мораторій на напади на енергетичні об'єкти, ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку системи енергопостачання населення, і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують Збройні сили України", — заявив Лавров.

Зазначається, що пропозицію було висловлено в контексті атаки ЗСУ на насосну станцію "Кропоткінська".

Лавров заявив, що атака українських дронів на нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї — "це, по суті, напад на енергетичну інфраструктуру Казахстану".

Лавров також заявив, що "можна тільки здогадуватися", що лежало в основі цього наказу, "відданого в Києві". І, не називаючи президента України Володимира Зеленського на ім'я, Сергій Лавров повідомив, що "цю людину і її команду треба урезонити" і "дати йому по руках".

При цьому, нагадаємо, Росія практично щоночі атакує регіони України десятками безпілотників, метою яких є як цивільні об'єкти, зокрема й житлові будинки, так і енергооб'єкти. Так, тільки в ніч на 18 лютого ЗСУ збили 103 ворожих БПЛА.

Нагадаємо, переговори в Саудівській Аравії між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, які відбулися 18 лютого в Ер-Ріяді без участі представників України, нібито можуть прокласти шлях до зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна вже наступного тижня. Тим часом у США вважають, що делегації США і РФ в Ер-Ріяді переслідували різні цілі. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що російська делегація хоче поліпшити американо-російські відносини. А американська делегація хоче почати переговори про припинення війни в Україні.