РФ не ставила собі за мету завдати шкоди енергетичній системі України, — Лавров (відео)
Після переговорів в Ер-Ріяді міністр закордонних справ РФ заявив, що Росія не наражала на небезпеку "системи енергопостачання населення".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що США на російсько-американських переговорах пропонували ввести мораторій на напади на енергетичні об'єкти РФ і України. І заявив, що Росія атакувала тільки ті енергооб'єкти, які "обслуговують ЗСУ". Про це повідомляє ТАСС.
"Наші американські колеги говорили запровадити якийсь мораторій на напади на енергетичні об'єкти, ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку системи енергопостачання населення, і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують Збройні сили України", — заявив Лавров.
Зазначається, що пропозицію було висловлено в контексті атаки ЗСУ на насосну станцію "Кропоткінська".
Лавров заявив, що атака українських дронів на нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї — "це, по суті, напад на енергетичну інфраструктуру Казахстану".
Лавров також заявив, що "можна тільки здогадуватися", що лежало в основі цього наказу, "відданого в Києві". І, не називаючи президента України Володимира Зеленського на ім'я, Сергій Лавров повідомив, що "цю людину і її команду треба урезонити" і "дати йому по руках".
При цьому, нагадаємо, Росія практично щоночі атакує регіони України десятками безпілотників, метою яких є як цивільні об'єкти, зокрема й житлові будинки, так і енергооб'єкти. Так, тільки в ніч на 18 лютого ЗСУ збили 103 ворожих БПЛА.
Нагадаємо, переговори в Саудівській Аравії між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, які відбулися 18 лютого в Ер-Ріяді без участі представників України, нібито можуть прокласти шлях до зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна вже наступного тижня. Тим часом у США вважають, що делегації США і РФ в Ер-Ріяді переслідували різні цілі. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що російська делегація хоче поліпшити американо-російські відносини. А американська делегація хоче почати переговори про припинення війни в Україні.