Найбільша на Кубані: ударні БПЛА вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію в РФ

НПС "Кропоткінська" є найбільшою станцією трубопроводу Тенгіз — Новоросійськ. Він перекачує сировину з російських родовищ в районі Каспію та дві третини нафти з Казахстану.

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Внаслідок атаки дронів у ніч на 17 лютого виведено з експлуатації нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" в Краснодарському краї РФ, повідомила нафтотранспортна компанія "Каспійський трубопровідний консорціум".

Пресслужба компанії повідомила, що станцію атакували сім безпілотних літальних апаратів, які крім вибухівки були начинені металевими елементами ураження. Постраждалих серед персоналу немає. Наразі НПС "Кропоткінську" вивели з експлуатації, керівництво оцінює збитки та час, який знадобиться для відновлення працездатності станції.

Перекачування нафти трубопровідною системою Тенгіз — Новоросійськ перевели на знижений режим, в обхід атакованої НПС.

НПС "Кропоткінська" на мапі Краснодарського краю РФ Фото: Скриншот

Атака дронів на НПС "Кропоткінська": що про неї відомо

Нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська" розташована в Кавказькому районі Кубані. Вона є найбільшою станцією "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії. Загалом протяжність трубопроводу Тенгіз — Новоросійськ становить 1 511 км. Ним транспортується понад дві третини всієї експортної нафти Казахстану та сировина з російських родовищ, зокрема в районі Каспійського моря. У морському терміналі КТК неподалік Новоросійська нафту завантажують у танкери, щоб експортувати до інших країн.

Атака БПЛА на Краснодарський край: деталі

Ввечері 16 лютого дрони атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі публікували в мережі кадри вибуху і пожежі в Слов'янську-на-Кубані. Пропагандистські медіа стверджували, що поруч з Ільським нафтопереробним заводом впали уламки БПЛА. Місцева влада повідомляла про пошкодження уламками житлових будинків.

Керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що атакований Ільський НПЗ в Краснодарському переробляє близько 6,6 млн тонн нафти на різ і забезпечує армію РФ паливом для військової техніки, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, РосЗМІ 17 лютого писали, що росіяни фальсифікують удари дронів, щоб отримати грошову компенсацію від влади у Білгородській області.