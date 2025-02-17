Крупнейшая на Кубани: ударные БПЛА вывели из строя нефтеперекачивающую станцию в РФ

НПС "Кропоткинская" является крупнейшей станцией трубопровода Тенгиз — Новороссийск. Он перекачивает сырье с российских месторождений в районе Каспия и две трети нефти из Казахстана.

Related video

В результате атаки дронов в ночь на 17 февраля выведена из эксплуатации нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае РФ, сообщила нефтетранспортная компания "Каспийский трубопроводный консорциум".

Пресс-служба компании сообщила, что станцию атаковали семь беспилотных летательных аппаратов, которые помимо взрывчатки были начинены металлическими элементами поражения. Пострадавших среди персонала нет. Сейчас НПС "Кропоткинская" вывели из эксплуатации, руководство оценивает ущерб и время, которое понадобится для восстановления работоспособности станции.

Перекачку нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск перевели на пониженный режим, в обход атакованной НПС.

НПС "Кропоткинская" на карте Краснодарского края РФ Фото: Скриншот

Атака дронов на НПС "Кропоткинская": что о ней известно

Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" расположена в Кавказском районе Кубани. Она является крупнейшей станцией "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России. В целом протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км. По нему транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана и сырье с российских месторождений, в частности в районе Каспийского моря. В морском терминале КТК неподалеку Новороссийска нефть загружают в танкеры, чтобы экспортировать в другие страны.

Атака БПЛА на Краснодарский край: детали

Вечером 16 февраля дроны атаковали Краснодарский край РФ. Местные жители публиковали в сети кадры взрыва и пожара в Славянске-на-Кубани. Пропагандистские медиа утверждали, что рядом с Ильским нефтеперерабатывающим заводом упали обломки БПЛА. Местные власти сообщали о повреждении обломками жилых домов.

Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что атакованный Ильский НПЗ в Краснодарском перерабатывает около 6,6 млн тонн нефти в раз и обеспечивает армию РФ топливом для военной техники, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях.

Напомним, РосСМИ 17 февраля писали, что россияне фальсифицируют удары дронов, чтобы получить денежную компенсацию от властей в Белгородской области.