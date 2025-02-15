В Калужской области горит промышленное предприятие: в каких еще регионах РФ взрывалось (фото)

В Тульской области слышали по меньшей мере 5 взрывов. Атаку на Саратовскую область подтвердил губернатор региона. В Волгограде дрон якобы попал в многоэтажку.

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В ночь с 14 на 15 февраля территорию России атаковали ударные беспилотники, в результате падения одного из которых возник пожар на промышленном предприятии в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из зданий. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа", — написал Шапша.

Он также уточнил, что по предварительной информации пострадавших нет.

Взрывы в Тульской и Саратовской области

Также этой ночью дроны долетели до Тульской и Саратовской области.

Местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов, сообщило российское пропагандистское издание Mash.

"С их слов, беспилотники летят на низкой высоте в районе Сокольники города Новомосковска. Подобные сообщения поступают из города Энгельс (Саратовская область) и Волгограда. По целям работает ПВО", — говорится в сообщении.

Атаку беспилотников также подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал Басаргин.

Дрон попал в многоэтажку в Волгограде?

В то же время, как отмечает российское издание Astra, в Волгограде беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом.

Удар якобы пришелся по дому на улице Шумилова.

Издание также обнародовало фото этого дома, на которых не видно явных повреждений здания.

Дом в Волгограде, в который якобы попал дрон Фото: Astra

Дом в Волгограде, в который якобы попал дрон Фото: Astra

Местные жители сообщили изданию, что территорию вокруг дома перекрыли силовики.

Кроме того, на утро 15 февраля сразу в семи российских аэропортах вводили план "Ковер".

Ограничения на полеты действовали в аэропортах:

Астрахани;

Владикавказа;

Волгограда;

Грозного;

Калуги;

Саратова;

Ульяновска.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку дронов по российским регионам.

Напомним, ночью 13 февраля Россию массово атаковали украинские беспилотники, в частности под удар попал металлургический комбинат в Липецкой области.

К вечеру 13 февраля БПЛА атаковали Краснодарский край, где под ударом оказался "Славянский нефтеперерабатывающий завод".