В Калузькій області горить промислове підприємство: в яких ще регіонах РФ вибухало (фото)

В Тульській області чули щонайменше 5 вибухів. Атаку на Саратовську область підтвердив губернатор регіону. У Волгограді дрон нібито влучив у багатоповерхівку.

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У ніч з 14 на 15 лютого територію Росії атакували ударні безпілотники, внаслідок падіння одного з яких виникла пожежа на промисловому підприємстві у Калузькій області. Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша.

"На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння однієї з будівель. На місце прибули розрахунки рятувальників та оперативна група", — написав Шапша.

Він також уточнив, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

Вибухи в Тульській та Саратовській області

Також цієї ночі дрони долетіли до Тульської та Саратовської області.

Місцеві мешканці чули щонайменше п'ять вибухів, повідомило російське пропагандистське видання Mash.

"З їхніх слів, безпілотники летять на низькій висоті в районі Сокільники міста Новомосковська. Подібні повідомлення надходять із міста Енгельс (Саратовська область) і Волгограда. По цілях працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Атаку безпілотників також підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені в повну готовність", — написав Басаргін.

Дрон влучив у багатоповерхівку у Волгограді?

Водночас, як зазначає російське видання Astra, у Волгограді безпілотник врізався в житловий багатоповерховий будинок.

Удар нібито прийшовся по будинку на вулиці Шумілова.

Видання також оприлюднило фото цього будинку, на яких не видно явних ушкоджень будівлі.

Будинок у Волгограді, в який нібито влучив дрон Фото: Astra

Будинок у Волгограді, в який нібито влучив дрон Фото: Astra

Місцеві мешканці повідомили виданню, що територію навколо будинку перекрили силовики.

Крім того, на ранок 15 лютого одразу в семи російських аеропортах вводили план "Килим".

Обмеження на польоти діяли в аеропортах:

Астрахані;

Владикавказа;

Волгограда;

Грозного;

Калуги;

Саратова;

Ульяновська.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку дронів по російських регіонах.

Нагадаємо, уночі 13 лютого Росію масово атакували українські безпілотники, зокрема під удар потрапив металургійний комбінат у Липецькій області.

Надвечір 13 лютого БПЛА атакували Краснодарський край, де під ударом опинився "Слов'янський нафтопереробний завод".