БПЛА атакували Краснодарський край: вибухало біля НПЗ, подробиці (відео)

"Слов'янський нафтопереробний завод" не впереше атакований БПЛА, до цього його обстрілювали декілька разів — підприємство навіть вже припиняло роботу.

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Ввечері 13 лютого безпілотники атакували територію Російської Федерації. Під ударом опинився Слов'янськ-на-Кубані (Краснодарський край). Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

В регіоні було чутно роботу ППО. Також відомо про пожежу після атаки.

Місцеві пабліки повідомляли, що силами ППО було відбито "масовану атаку" на місто — вперше звуки вибухів пролунали приблизно о 21:10 на околиці Слов'янська-на Кубані. Всього було збито 5 БПЛА. В результаті атаки було загоряння "сухого очерету" та деяких будинків.

"Усі пожежі погашені, постраждалих – немає. Була спроба масовано атакувати НПЗ", — додали в Telegram-каналі.

В оперативному штабі Краснодарського краю зазначили, що у Слов'янську-на-Кубані вражена повітряна ціль. Там додали, що уламки впали в полі на околиці міста, спалах сухої трави після падіння оперативно загасили. Постраждалих та руйнувань немає.

В місті знаходиться "Слов'янський нафтопереробний завод" (ТОВ "Слов'янськ ЕКО"). Потужність заводу – 5,2 мільйона тонн на рік, його частка у загальному обсязі переробки нафти у Південному федеральному окрузі становить 9%.

Даний НПЗ двічі був атакований безпілотниками — у квітні та у травні 2024 року. Після цього підприємство припиняло роботу. Втретє завод знаходився під атакою БПЛА 8 лютого 2025 року — тоді вони були збиті ППО.

В Міністерстві оборони Росії зазначили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 50 українських безпілотних літальних апаратів:

41 БПЛА – над територією Білгородської області;

5 БПЛА – над територією Воронезької області;

чотири БПЛА – над територією Ростовської області.

Нагадаємо, безпілотники атакували Краснодарський край 10 лютого. Тоді під прицілом опинився Афіпський НПЗ — потужне підприємство, що переробляє до 6,25 млн тонн нафти на рік. Він стоїть впритул до пункту постійної дислокації 90-ї зенітної ракетної бригади РФ.