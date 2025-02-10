БПЛА атакували РФ: вибухало в Краснодарському краї, горить Афіпський НПЗ, деталі (відео)

Офіційно про пожежі на НПЗ не повідомляють, однак Telegram-канали публікують відео із загораннямна Афіпському НПЗ.

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Українські безпілотники атакували територію Російської Федерації. В результаті атаки на Афіпському нафтопереробному заводі (Краснодарський край) сталась пожежа. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"БПЛА атакували два НПЗ в Афіпському та Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Мешканці чули вибухи, працювало ППО", — йдеться в повідомленні.

За інформацією губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, у селищі Афіпський (Сєвєрський район, Краснодарський край)був збитий один безпілотник. За його словами, там уламки збитого дрона начебто пошкодили приватний будинок, утім ніхто не постраждав.

Однак пізніше місцеві пабліки писали, що в селищі працювала протиповітряна оборона. Очевидці спостерігали пожежу.

Також українські безпілотники атакували місто Слов'янськ-на-Кубані у Краснодарському краї. За повідомленням Telegram-канала Mash, працювала ППО.

Спочатку місцеві жителі чули звуки, подібні до прильоту дронів. Згодом вони нарахували не менше 10 вибухів. В результаті атаки в одному з будинків вибиті шибки.

"Ціллю атаки ЗСУ є Афіпський НПЗ. Знищено щонайменше п'ять безпілотників, які летіли у бік підприємства", — йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією Telegram-канала Mash, Збройні сили України атакували Краснодар. В місті також працювала ППО. Атака була здійснена "ймовірно, американськими дронами PD-2".

"PD-2 може подолати до 1000 км. Його довжина – 2,85 метра, розмах крил – 5 метрів, максимальна швидкість – 140 км/год", — пишуть місцеві пабліки.

Уламки збитого дрону впали на технічні приміщення на даху будинку в районі Сінного ринку. Нині жертви відсутні.

Загалом Telegtam-канал Astra з посиланням на Міністерство оборони Росії зазначає, що за ніч над Росією збили 15 українських безпілотників. Зазначається, що 7 дронів збили у Краснодарському краї, 3 — у Брянській області, 2 — у Ростовській області, по 1 — у Білгородській та Курській областях, а також у анексованому Криму.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко розповів, що Афіпський нафтопереробний завод – один із ключових НПЗ Росії, "що має потужність 6,25 млн тонн нафти на рік". Він додав, що підприємство відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом військової техніки РФ, особливо на південному напрямку.

"Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії", — додав він.

Нагадаємо, що в травні 2024 року українські безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Тоді росіяни також повідомляли, що всі безпілотники збили.

Додамо, що безпілотники атакували Краснодарський край також у ніч з 4 на 5 лютого. Тоді на місцевій нафтобазі здійнялась пожежа.