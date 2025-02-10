БПЛА атаковали РФ: взрывалось в Краснодарском крае, горит Афипский НПЗ, детали (видео)

Официально о пожаре на НПЗ не сообщают, однако Telegram-каналы публикуют видео с возгорания на Афипском НПЗ.

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Украинские беспилотники атаковали территорию Российской Федерации. В результате атаки на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (Краснодарский край) произошел пожар. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"БПЛА атаковали два НПЗ в Афипском и Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Жители слышали взрывы, работало ПВО", — говорится в сообщении.

По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в поселке Афипский (Северский район, Краснодарский край) был сбит один беспилотник. По его словам, там обломки сбитого дрона якобы повредили частный дом, впрочем никто не пострадал.

Однако позже местные паблики писали, что в поселке работала противовоздушная оборона. Очевидцы наблюдали пожар.

Также украинские беспилотники атаковали город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. По сообщению Telegram-канала Mash, работала ПВО.

Сначала местные жители слышали звуки, подобные прилету дронов. Впоследствии они насчитали не менее 10 взрывов. В результате атаки в одном из домов выбиты стекла.

"Целью атаки ВСУ является Афипский НПЗ. Уничтожено по меньшей мере пять беспилотников, которые летели в сторону предприятия", — говорится в сообщении.

Также, по информации Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины атаковали Краснодар. В городе также работала ПВО. Атака была осуществлена "вероятно, американскими дронами PD-2".

"PD-2 может преодолеть до 1000 км. Его длина — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, максимальная скорость — 140 км/ч", — пишут местные паблики.

Обломки сбитого дрона упали на технические помещения на крыше дома в районе Сенного рынка. В настоящее время жертвы отсутствуют.

В целом Telegtam-канал Astra со ссылкой на Министерство обороны России отмечает, что за ночь над Россией сбили 15 украинских беспилотников. Отмечается, что 7 дронов сбили в Краснодарском крае, 3 — в Брянской области, 2 — в Ростовской области, по 1 — в Белгородской и Курской областях, а также в аннексированном Крыму.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что Афипский нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых НПЗ России, "имеющий мощность 6,25 млн тонн нефти в год". Он добавил, что предприятие играет стратегическую роль в обеспечении топливом военной техники РФ, особенно на южном направлении.

"Расположение в Краснодарском крае делает его важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются армией. Именно поэтому Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России", — добавил он.

Напомним, что в мае 2024 года украинские беспилотники атаковали Афипский НПЗ. Тогда россияне также сообщали, что все беспилотники сбили.

Добавим, что беспилотники атаковали Краснодарский край также в ночь с 4 на 5 февраля. Тогда на местной нефтебазе поднялся пожар.