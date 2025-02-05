Дроны атаковали Краснодарский край РФ: горит местная нефтебаза (видео)

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что на резервуар с "остатками нефтепродуктов" упали обломки БПЛА, хотя на видео четко видно, как дрон на большой скорости метко бьет по цели.

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В ночь с 4 на 5 февраля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ, в результате чего на местной нефтебазе возник пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Наши военные отбили беспилотную атаку со стороны киевской власти. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", — написал Кондратьев.

Он уточнил, что к тушению этого пожара было привлечено 55 человек и 19 единиц техники.

В то же время на одном из обнародованных в социальных сетях видео видно, как неизвестный объект на большой скорости приближается к резервуару с нефтью и взрывается попадая в него.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку дронов на нефтебазу в Краснодарском крае.

Напомним, ночью 3 февраля российские города атаковали беспилотники: взрывы раздавались в нескольких регионах страны, в частности в Астраханской области.

В ночь с 28 на 29 января беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области России.