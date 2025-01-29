Дроны атаковали нефтебазу в Нижегородской области РФ (фото, видео)

Губернатор региона подтвердил, что на предприятии возник пожар, но утверждает, что он вспыхнул от падения "обломков" БПЛА.

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В ночь с 28 на 29 января беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области России. Об этом сообщило российское издание Astra.

"Беспилотники атаковали Нижегородскую область. По предварительным данным, под удар попала нефтебаза в Кстово, сообщают очевидцы. Там начался пожар", — говорится в сообщении.

В то же время в телеграмм-канале Mash отметили, что российская ПВО отработала по нескольким БПЛА в небе, однако в районе предприятия виден пожар.

Пожар в Кстово Фото: соцмережі

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что на территорию предприятия упали лишь обломки дрона.

"В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные", — написал Никитин.

Он также подчеркнул, что пострадавших якобы нет.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке на нефтебазу в Кстово.

Напомним, вечером 23 января беспилотники атаковали российский город Рязань, где вблизи местной нефтебазы жители услышали десятки мощных взрывов.

21 января беспилотники Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ.