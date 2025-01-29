Дрони атакували нафтобазу у Нижньогородській області РФ (фото, відео)

Губернатор регіону підтвердив, що на підприємстві виникла пожежа, але стверджує, що вона спалахнула від падіння "уламків" БПЛА.

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У ніч з 28 на 29 січня безпілотники атакували нафтобазу у місті Кстово Нижньогородської області Росії. Про це повідомило російське видання Astra.

"Безпілотники атакували Нижньогородську область. За попередніми даними, під удар потрапила нафтобаза в Кстово, повідомляють очевидці. Там почалася пожежа", — йдеться у повідомленні.

Водночас у телеграм-каналі Mash зазначили, що російська ППО відпрацювала по кількох БПЛА в небі, проте у районі підприємства видно пожежу.

Пожежа в Кстово Фото: соцмережі

Губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін заявив, що на територію підприємства впали лише уламки дрона.

"Унаслідок відбиття атаки БПЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника. Ліквідацією загоряння зараз займаються пожежники", — написав Нікітін.

Він також підкреслив, що постраждалих нібито немає.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо атаки на нафтобазу у Кстово.

Нагадаємо, надвечір 23 січня безпілотники атакували російське місто Рязань, де поблизу місцевої нафтобази мешканці почули десятки потужних вибухів.

21 січня безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ.