Палають резервуари палива: Генштаб підтвердив удар по Смоленському авіазаводу бойових літаків

За даними українських військових, підрозділи Сил оборони вразили низку важливих об'єктів окупантів. Серед іншого, підприємство корпорації "Роснефть".

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У ніч на 21 січня, уже вдруге протягом тижня, безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Внаслідок удару, нанесеного у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, палають резервуари з паливно-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська", — йдеться в публікації.

Повідомляється, що підприємство належить одній з найбільших російських державних корпорацій "Роснефть".

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Після подвійного удару по складу бомб дрони ЗСУ уразили завод боєприпасів у РФ, — Forbes

До всього іншого, Сили безпілотних систем і Сили спецоперацій ЗСУ уразили інфраструктуру АТ "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області Росії, де модернізуються і виробляються бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.

За інформацією Генштабу, триває ураження пунктів управління російської окупаційної армії: завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії Росії в тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що близько 50 дронів атакували 6 областей РФ, серед іншого авіазавод і нафтобазу.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ведуть вуличні бої в Торецьку, при цьому застосовують танк проти російської ДРГ.