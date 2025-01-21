Після подвійного удару по складу бомб дрони ЗСУ уразили завод боєприпасів у РФ, — Forbes

Українські далекобійні дрони націлилися на завод, який будує та обслуговує багато бомбардувальників російських ВКС — Казанський авіазавод, розташований приблизно за 1100 км від лінії фронту в Україні.

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8 січня українські безпілотники пролетіли понад 600 км і завдали удару по великому паливному сховищу недалеко від російської бази бомбардувальників в Енгельсі (Саратовська область). Шість днів потому БПЛА знову завдали удару по тому самому паливному складу, спричинивши пожежу, яка тривала кілька днів. Про це пише Forbes.

Тепер українські далекобійні дрони націлилися на завод, який будує та обслуговує багато бомбардувальників російських ВКС — Казанський авіазавод, розташований приблизно за 1100 км від лінії фронту в Україні. Вночі в неділю російські користувачі Telegram повідомили про безпілотники в небі, вибух і пожежу на паливному складі біля заводу.

"Освітлюючи нічне небо в районі Казані у РФ, горять російські авіабудівні підприємства з виробництва та ремонту стратегічних бомбардувальників великої дальності, які регулярно скидають ракети на жителів України", — зазначив український Центр стратегічних комунікацій.

Нещодавній удар був лише частиною більш масштабної серії нальотів. Водночас під час вибухів у Казані українські БПЛА або ракети уразили вертолітний завод у місті, а також паливний склад у Брянській області, 40 км. Центр стратегічних комунікацій повідомив, що вибухи продовжаться.

Неясно, який тип безпілотників залучили в атаках на Казань, оскільки Україна розробила значний набір безпілотних літальних апаратів великої дальності, включно з деякими на базі модифікованих спортивних літаків А-22. У більш ранніх рейдах на Саратов могли брати участь безпілотники меншого розміру: PD-2, "Бобер", "Лютий" і UJ-22. У всіх довжина до трьох метрів, гвинтові БПЛА, імовірно з GPS-наведенням, здатні пролітати сотні кілометрів із вибухівкою.

Примітно, що так багато недавніх глибоких ударів України були націлені на паливні склади. Ці рейди — свого роду наслідок кампанії ударів, націлених на російську нафтову промисловість, зокрема, на нафтопереробні заводи. Нафта не тільки живить російську військову машину, а є основним джерелом доходу для російської держави.

Вибух палива на російських базах бомбардувальників і промислових об'єктах, пов'язаних із ВКС, імовірно, не зупинить обстріл українських міст, але може зробити бомбардування дорожчим для Москви.

Підривати паливні резервуари та заводи простіше, ніж підривати самі бомбардувальники. Бомбардувальники — 120 Ту-22М, Ту-95 і Ту-160 — літають високо і швидко, запускають свої крилаті ракети за сотні кілометрів від українських міст і, коли вони перебувають на землі, то розкидані на потенційно десятках баз.

Нагадаємо, що півсотні дронів атакували шість російських областей, зокрема прилетіло на авіазавод і нафтобазу.

Також повідомлялося про те, як ЗСУ ведуть вуличні бої в Торецьку, застосовуючи танк проти ДРГ РФ.