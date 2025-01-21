После двойного удара по складу бомб дроны ВСУ поразили завод боеприпасов в РФ, — Forbes

Украинские дальнобойные дроны нацелились на завод, который строит и обслуживает многие бомбардировщики российских ВКС — Казанский авиазавод, расположенный примерно в 1100 км от линии фронта в Украине.

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8 января украинские беспилотники пролетели больше 600 км и нанесли удар по крупному топливному хранилищу недалеко от российской базы бомбардировщиков в Энгельсе (Саратовская область). Шесть дней спустя БПЛА вновь нанесли удар по тому же топливному складу, вызвав пожар, который продолжался несколько дней. Об этом пишет Forbes.

Теперь украинские дальнобойные дроны нацелились на завод, который строит и обслуживает многие бомбардировщики российских ВКС — Казанский авиазавод, расположенный примерно в 1100 км от линии фронта в Украине. Ночью в воскресенье российские пользователи Telegram сообщили о беспилотниках в небе, взрыве и пожаре на топливном складе возле завода.

"Освещая ночное небо в районе Казани в РФ, горят российские авиастроительные предприятия по производству и ремонту стратегических бомбардировщиков большой дальности, которые регулярно сбрасывают ракеты на жителей Украины", — отметил украинский Центр стратегических коммуникаций.

Недавний удар был лишь частью более масштабной серии налетов. В то же время во время взрывов в Казани украинские БПЛА или ракеты поразили вертолетный завод в городе, а также топливный склад в Брянской области, 40 км. Центр стратегических коммуникаций сообщил, что взрывы продолжатся.

Неясно, какой тип беспилотников задействовали в атаках на Казань, поскольку Украина разработала внушительный набор беспилотных летательных аппаратов большой дальности, включая некоторые на базе модифицированных спортивных самолетов А-22. В более ранних рейдах на Саратов могли участвовать беспилотники меньшего размера: PD-2, "Бобер", "Лютий" и UJ-22. У всех их длина до трех метров, винтовые БПЛА, предположительно с GPS-наведением, способны пролетать сотни километров со взрывчаткой.

Примечательно, что так много недавних глубоких ударов Украины были нацелены на топливные склады. Эти рейды — своего рода следствие продолжающейся кампании ударов, нацеленных на российскую нефтяную промышленность, в частности, на нефтеперерабатывающие заводы. Нефть не только питает российскую военную машину, но и является основным источником дохода для российского государства.

Взрыв топлива на российских базах бомбардировщиков и промышленных объектах, связанных с ВКС, вероятно, не остановит обстрелы украинских городов, но может сделать бомбардировки более дорогостоящими для Москвы.

Взрывать топливные резервуары и заводы проще, чем взрывать сами бомбардировщики. Бомбардировщики — 120 Ту-22М, Ту-95 и Ту-160 — летают высоко и быстро, запускают свои крылатые ракеты в сотнях километров от украинских городов и, когда они находятся на земле, то разбросаны по потенциально десяткам баз.

Напомним, что полсотни дронов атаковали шесть российских областей, в частности прилетело на авиазавод и нефтебазу.

Также сообщалось о том, как ВСУ ведут уличные бои в Торецке, применяя танк против ДРГ РФ.