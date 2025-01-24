"10 попаданий было": дроны атаковали Рязань и местную нефтебазу, что известно (видео)

В российских пабликах утверждают, что Рязань атаковали украинские дальнобойные дроны-камикадзе "Лютый".

Related video

Вечером 23 января беспилотники атаковали российский город Рязань, где вблизи местной нефтебазы жители услышали десятки мощных взрывов. Об этом сообщило российское издание Astra.

"Беспилотники атакуют Рязань, взрывы прогремели возле местной нефтебазы — местные жители. Они говорят по меньшей мере о десяти взрывах", — говорится в сообщении.

В то же время российский паблик Mash отметил, что атаковали Рязань украинские дроны-камикадзе большой дальности "Лютый", которые могут преодолевать расстояние в более 1000 километров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что регион атаковали дроны.

"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб", — написал Малков.

Впоследствии мониторинговые телеграмм-каналы сообщили, что дроны таки попали в нефтебазу.

"НПЗ просто большой, масштаб хороший, говорят, что 10 попаданий было", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке на нефтебазу в Рязани.

Напомним, в ночь на 21 января произошла массированная атака БПЛА на шесть российских регионов.

Этой же ночью беспилотники Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ.