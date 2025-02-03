В России после ночной атаки беспилотников пылает газоперерабатывающий завод: что известно (фото)

Под ночной атакой беспилотников оказался российский город Ахтубинск: там в районе предприятия раздались мощные взрывы, перед этим в местном аэропорту ввели план "Ковер".

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Ночью 3 февраля российские города атаковали беспилотники: взрывы раздавались в нескольких регионах страны, в частности в Астраханской области. Ударные БпЛА добрались до города Ахтубинск, где работает газоперерабатывающий завод. В результате атаки там начался масштабный пожар, узнавал Фокус.

После взрывов российские Telegram-каналы сообщили о первых последствиях попадания беспилотников. По их словам, дроны-камикадзе налетели на три объекта ТЭК (топливно-энергетического комплекса) в Астраханской области. Вскоре сообщили, что также был атакован газопровод поблизости. После атаки на объектах начался пожар, фотографии которого уже активно распространяют в соцсетях.

Telegram | Последствия атаки БпЛА в Астраханской области

Россияне отмечают, что во время атаки ПВО "работало в штатном режиме", а пожар вспыхнул, по их словам, только в результате падения одного из БпЛА. Саму атаку беспилотников россияне назвали "попыткой ВСУ нанести удар".

Telegram-канал Фокус

Относительно жертв или пострадавших в результате атаки по газоперерабатывающему заводу информации нет. Мэр Ахтубинска сообщил, что никто не пострадал из-за атаки.

Кроме газоперерабатывающего завода в Ахтубинске, под атаку дронов попал и нефтеперерабатывающий завод в Волгограде: там очевидцы сообщали о десятках взрывов.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод в Волгограде уже не впервые подвергается атакам беспилотников. Считается, что это шестой по мощности в России, который перерабатывает около 14 миллионов тонн нефти в год. О подробностях этой атаки 31 января рассказывал Фокус.

Также ранее стало известно о последствиях ударов по заводу "Лукойла": аналитик рассказывал, что Россия потеряет десятки миллиардов долларов из-за атак. Инфляция, резкий рост цен на бензин — так описывает блогер Иван Яковина вероятные проблемы россиян, вызванные атакой по украинским дронов по НПЗ в Кстово.