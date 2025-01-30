Удар ВСУ по заводу "Лукойла": Россия потеряет десятки миллиардов долларов, но это еще не все
Огромные потери для России, виток инфляции, резкий рост цен на бензин — такие последствия рисует блогер Иван Яковина для НПЗ в Кстово после удара украинских дронов. А все потому, что это — не простой завод, а лучший в стране-агрессоре.
Огромный пожар - на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" с коротким и ясным названием "Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово.
Это четвертый по объемам производства топлива завод в РФ, при этом ультрасовременный. Именно там изготавливают значительную долю самых высококачественных бензинов, в том числе — 98-й.
Установленное в Кстово оборудование — действительно уникальное для России. В рамках глубокой модернизации 15 лет назад там запустили американский комплекс каталитического крекинга, на котором начато производство автомобильного бензина стандарта Евро-4. Этот комплекс — крупнейший из построенных в России за последние 25 лет и, за счет конверсии вакуумного газойля в светлые нефтепродукты обеспечивает значительный рост производства автобензинов. Объем инвестиций в этот проект составил около миллиарда (!) долларов. (Все технологии и оборудование, естественно, западное).
Короче, этот завод — не чадящий, грязный и тяжелый советский НПЗ, а дорогой, легкий, тонкий звонкий и прозрачный шедевр американского инженерного искусства, производящий великолепное топливо на миллиарды долларов.
И вот ночью туда прилетел десяток дронов, которые все там взорвали, разорвали, уничтожили и подожгли. Нет больше великолепного завода – красы и гордости российской нефтяной промышленности. Соответственно, не будет и десятков миллиардов долларов от продажи топлива.
Уничтожение этого завода абсолютно точно приведет к резкому росту цен на бензин в РФ, к огромным финансовым потерям для бюджета, и даже к росту инфляции – настолько он важен и велик в контексте российской экономики.
Мои поздравления тем, кто осуществил эту операцию. Это очень серьезный удар по российской военно-экономической машине.
UPD Начался массированный налет украинских БПЛА на Торопецкий район Тверской области. Там уже горит нефтебаза "Тверьнефтепродукт" и оружейный арсенал. Взрывы также гремят в Смоленске и Казани. В Кстово, кстати, начали взрываться емкости с бензином — очевидцы сообщают о мощных вторичных детонациях, пожар становится все сильнее.
UPD1 Власти говорят, что все под контролем, что тушат обломки упавшего беспилотника. Но в местных пабликах люди пишут, что огонь становится все сильнее и многие уже бегут подальше от завода, опасаясь постоянно гремящих там взрывов. Также пишут, что "следующий — Дзержинск". Это самый грязный город РФ, набитый химическими заводами. Если там что-то сильно взорвется, то ядовитое облако накроет все Поволжье.
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