Удар ЗСУ по заводу "Лукойлу": Росія втратить десятки мільярдів доларів, але це ще не все

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Величезна пожежа — на нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" з короткою і ясною назвою "Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово.

Це четвертий за обсягами виробництва палива завод у РФ, при цьому ультрасучасний. Саме там виготовляють значну частку найвисокоякісніших бензинів, зокрема — 98-й.

Встановлене в Кстово обладнання — справді унікальне для Росії. У рамках глибокої модернізації 15 років тому там запустили американський комплекс каталітичного крекінгу, на якому розпочато виробництво автомобільного бензину стандарту Євро-4. Цей комплекс — найбільший з побудованих у Росії за останні 25 років і, за рахунок конверсії вакуумного газойлю у світлі нафтопродукти, забезпечує значне зростання виробництва автобензинів. Обсяг інвестицій у цей проект становив близько мільярда (!) доларів. (Усі технології та обладнання, природно, західне).

Коротше, цей завод — не чадний, брудний і важкий радянський НПЗ, а дорогий, легкий, тонкий дзвінкий і прозорий шедевр американського інженерного мистецтва, що виробляє чудове паливо на мільярди доларів.

Завод у Кстово у всій красі Фото: З відкритих джерел

І ось вночі туди прилетів десяток дронів, які все там підірвали, розірвали, знищили і підпалили. Немає більше чудового заводу — краси і гордості російської нафтової промисловості. Відповідно, не буде й десятків мільярдів доларів від продажу палива.

Знищення цього заводу абсолютно точно призведе до різкого зростання цін на бензин у РФ, до величезних фінансових втрат для бюджету, і навіть до зростання інфляції — настільки він важливий і великий у контексті російської економіки.

Мої вітання тим, хто здійснив цю операцію. Це дуже серйозний удар по російській військово-економічній машині.

UPD Почався масований наліт українських БПЛА на Торопецький район Тверської області. Там уже горить нафтобаза "Тверьнефтепродукт" і збройовий арсенал. Вибухи також лунають у Смоленську та Казані. У Кстово, до речі, почали вибухати ємності з бензином — очевидці повідомляють про потужні вторинні детонації, пожежа стає дедалі сильнішою.

UPD1 Влада каже, що все під контролем, що гасять уламки безпілотника, що впав. Але в місцевих пабліках люди пишуть, що вогонь стає дедалі сильнішим і багато хто вже тікає подалі від заводу, побоюючись постійного гуркоту вибухів. Також пишуть, що "наступний — Дзержинськ". Це найбрудніше місто РФ, набите хімічними заводами. Якщо там щось сильно вибухне, то отруйна хмара накриє все Поволжя.

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