Трамп начинает по пятницам: когда можно ждать наземной операции США в Иране

Трамп перебросил на Ближний Восток подразделения спецназа, морских пехотинцев и десантников — несколько тысяч человек лучших бойцов.

Из опыта его прошлых действий можно с высокой долей уверенности предположить, что в пятницу вечером эти войска на вертолетах и лодках будут направлены на захват иранского острова Харг и/или побережья Ормузского пролива, чтобы отрезать Иран от моря и возможности манипулировать нефтяными ценами.

Время начала операции тут очень важно, поскольку Трамп всегда дает старт серьезной эскалации после ухода мировых бирж на выходные. Он всякий раз надеется, что до следующего понедельника все задачи будут успешно выполнены, поэтому у трейдеров не останется повода для резкого повышения цен на нефть.

Думаю, я не один такой наблюдательный, и иранцы тоже все это прекрасно видят и понимают. Поэтому, весьма вероятно, они готовят какой-то асимметричный ответ. Исходя из опыта их прошлых действий, можно предположить массированное применение разного рода дронов (включая FPV на оптоволокне) по приближающимся и высаживающимся десантникам.

Если у американцев получится все сделать так, как они задумали, то, возможно, у них получится на некоторое время добиться снижения цен на нефть.

Если нет, если их там начнут разносить FPV-дроны, то для Трампа это станет очень серьезной проблемой, а цены на топливо уйдут к 200 долларам.

Выходные могут быть очень интересными. Впрочем, Трамп может опять сдать назад в своем фирменном ТАCO-стиле.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

