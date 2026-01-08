Дроны вместо нефти: семь странностей с танкером "Маринера" и одна гипотеза о его захвате США

Оказывается, захваченный американцами танкер "Маринера" изначально шел в Венесуэлу из Ирана. Причем в пути он прятался — подменял сигнал своего транспондера, чтобы на картах отображаться в сотнях км от своего реального местонахождения.

Это первая странность.

Вторая — это то, что он отказался подчиниться требованию военно-морских сил США — не остановился, а начал от них удирать.

Третья — это то, что команда танкера начала рисовать на нем российский триколор, а сам танкер прямо в процессе погони вдруг стал российским.

Четвертая странность — это специальное заявление МИД РФ о том, что "это просто танкер, оставьте его в покое".

Пятая — это отправка кораблей ВМФ РФ, включая атомную подводную лодку(!), на защиту этого судна.

Шестая — это е…ейшая истерика, которую устроили российские СМИ и официальные лица по поводу захвата "Маринеры". Предлагают, например, утопить американские военные корабли и ударить "Орешником" по Великобритании.

Седьмое — американцы уже собрались предъявить уголовные обвинения команде танкера.

Там есть и всякое другое, по мелочи.

Но суммируя все эти факты, я рискну предположить, что "Маринера" вез из России в Венесуэлу транзитом через Иран FPV-дроны и сопутствующую технику. Я думаю, Путин понимал, что американцы вскоре направят туда войска, и ему очень хотелось посмотреть, как эти дроны проявят себя в боях против самой сильной армии НАТО.

Перед большой войной в Европе, перед вторжением в страны Балтии ему надо было точно знать, есть ли у США и их союзников хоть какие-то средства противодействия FPV-дронам, и если есть, то насколько они эффективны. Ну и просто "пощекотать" американцев в реальном бою, отомстить им за "Хаймарсы" и "Джавелины", поставленные в Украину.

