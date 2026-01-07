Хегсет пригрозил продолжить блокаду всего "теневого флота" РФ: Москва называет это "пиратством"

Министр войны США заявил, что перевозка венесуэльской нефти на теневых танкерах – это кража у народа Венесуэлы. Поэтому США будут контролировать торговлю энергоносителями.

"США продолжают принудительную блокаду всех судов "теневого флота", осуществляющих незаконные перевозки венесуэльской нефти в целях финансирования незаконной деятельности, что является хищением средств у народа Венесуэлы. Допускаться будет исключительно правомерная торговля энергоносителями — в соответствии с критериями, установленными Соединенными Штатами", — написал Пит Хегсет в соцсети Х.

Пит Хегсет заявил, что США на двух теневых танкерах не остановятся

Пост появился после того, как военные США взяли на абордаж сразу два теневых танкера в Карибском море, включая судно "Bella 1", за которым гонялись несколько недель. В какой-то момент команда нарисовала на его борту российский флаг, а в Кремле срочно заявили, что это российское судно, которое теперь называется "Маринера" и направили официальный дипломатический запрос с требованием к США прекратить преследование судна.

Второе судно – это танкер "M Sophia", на борту которого находится около 2 миллионов баррелей нефти марки Merey, отгруженной с нефтяного терминала Хосе (JOT) в Венесуэле примерно 26-29 декабря, что подтверждается спутниковыми снимками и портовыми отчетами.

Предыдущий рейс сверхбольшого танкера (VLCC) также состоялся из Венесуэлы, где в начале августа 2025 года он аналогичным образом загрузил около 2 миллионов баррелей нефти марки Merey, прежде чем направиться на шельф Малайзии (EOPL). Вероятно, санкционированный груз был перегружен на другое судно путем скрытой перегрузки.

Реакция России на захват теневых танкеров с нефтью из Венесуэлы

Министерство транспорта России заявило, что потеряло связь с российским нефтяным танкером "Bella 1" (теперь "Marinera") после его захвата США.

Российское министерство осудило операцию, добавив, что "ни одно государство не имеет права применять силу против судов, должным образом зарегистрированных в юрисдикции других стран" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. США не подписывали эту конвенцию.

Тем временем российский сенатор Андрей Клишас заявил, что операция США против теневого флота – это "откровенное пиратство".

В России очень возмущены операцией США против теневого флота

"После "операции правоохранительных органов" с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море. Всё по пресловутым "правилам" в нарушение норм международного права", — сообщил сенатор, допустив ошибку в слове "пресловутый".

А МИД РФ уже призвал США "не мешать возвращению на Родину россиян с судна "Маринера"

"Россия призывает американскую сторону обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на танкере", - сообщает ТАСС.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в МИД РФ.

Напомним, США показали, как проходила операция по захвату теневых танкеров с венесуэльской нефтью.

Ранее The New York Timas сообщило, что пять кораблей, которые были заблокированы под Венесуэлой, изменили порт регистрации и подняли флаг РФ.