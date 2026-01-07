Не только Marinera: несколько нефтяных танкеров перешли под флаг РФ за последние недели, — NYT

Нефтяные танкеры, которые работали в водах Венесуэлы, перешли под российский флаг в последние недели. Это произошло после объявления Соединенными Штатами блокады танкеров, плывущих в или из Венесуэлы, которая была введена в середине декабря.

Сообщается, что по меньшей мере еще три танкера, которые находятся под санкциями США, перешли под российскую юрисдикцию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на российский реестр.

Отмечается, что один из этих трех исчез из венесуэльских вод, несмотря на блокаду США в отношении судов, находящихся под санкциями.

В целом количество танкеров, сменивших флаги на российский, достигло пяти. Все они объявили порты приписки в российских городах Сочи или Таганрог.

Захват танкера Marinera

Официальные чиновники США сообщили, что когда на борт судна вышла Береговая охрана США, вблизи танкера не было российских судов, что позволило избежать противостояния между американскими и российскими силами.

Відео дня

Также Береговая охрана США не столкнулась ни с одним сопротивлением или враждебностью со стороны экипажа.

Россия пока не комментировала операцию США против нефтяного танкера под российским флагом.

Зато командование войск США в Европе опубликовало заявление в своем X, где подтвердили факт перехвата танкера. Там отметили, что Министерство юстиции, Министерство внутренней безопасности и Министерство обороны "изъяли" танкер в Северной Атлантике за нарушение санкций США.

16 декабря США объявили тотальную блокаду для любых нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или в обратном направлении.

31 декабря члены нефтяного танкера Bella-1 нарисовали на корпусе судна грубое изображение российского флага. Американские официальные лица заявили, что судно Bella-1 шло под флагом Гайаны, который, по их словам, недействителен, когда береговая охрана впервые попыталась подняться на его борт. А заявление о российском статусе может еще больше осложнить юридические аспекты захвата судна. Также танкер получил новое название — Marinera.

7 января стало известно, что США проводят операцию по задержанию нефтяного танкера, который связан с Венесуэлой. Этому предшествовало двухнедельное преследование судна в водах Атлантики.

СМИ сообщали, что во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности российская подводная лодка. Однако они якобы не оказали никакого сопротивления.

А министр войны США Пит Гегсет подчеркнул, что захват поддерживает решение президента США, направленное против судов, на которые распространяются санкции и которые угрожают безопасности и стабильности Западного полушария.

Перед этим The Wall Street Journal сообщало, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские средства для сопровождения танкера Marinera. Судно было пустым, впрочем США не позволило ему пришвартоваться у берегов Венесуэлы.