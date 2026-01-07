РФ отправила субмарину и целую флотилию для защиты Bella 1: какова реакция армии США, — WSJ

Российская Федерация обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который поднял флаг РФ и получил новое название "Маринера". Кроме того, флотилия российских военных кораблей направляется в Атлантический океан, чтобы защитить "ржавый танкер", написало западное медиа. Какие события разворачиваются посреди Атлантики и какова реакция командования армии США на действия россиян?

Пустой нефтяной танкер Bella 1, который пытался добраться до портов Венесуэлы несмотря на блокаду армией США, получил эскорт в виде российских военных кораблей, написало медиа The Wall Street Journal. Таким образом Москва "повышает ставки" вокруг корабля, который сменил флаг, говорится в статье. Между тем американские военные заверили, что в любой момент готовы начать действовать, если получат соответствующую команду.

Журналисты получили информацию от неназванных чиновников США. Как сообщили анонимные источники, РФ отправила несколько военных кораблей, в том числе — подводную лодку, "для сопровождения пустого ржавого нефтяного танкера". Вместе с тем поступило обращение Москвы по другим каналам: россияне попросили американцев прекратить преследование Bella 1, а МИД РФ заявил, что "с беспокойством следит за ситуацией вокруг танкера".

Корабль находится в Восточной Атлантике, добавило WSJ со ссылкой на данные мониторинга системы AIS. Ориентировочно, Bella 1 плывет в 480 км от Исландии и направляется к Северному морю. РосСМИ опубликовали кадры с "гражданского судна", которое, по словам пропагандистов, движется в Мурманск.

Венесуэла и США — детали

Корабль Bella 1 — нефтяной танкер, который с 23 декабря преследовали ВМС США из-за попытки прорвать морскую блокаду Венесуэлы. Во время преследования капитан корабля вдруг нарисовал российский "триколор" на борту, вероятно, чтобы попасть под защиту Кремля. Последний официальный флаг судна — Панамы. На портале Marine Traffic указано, что по состоянию на 3 января корабль находился посреди Атлантики, а вокруг — рыболовные суда и нефтяные танкеры, которые направляются на восток или запад. Военных кораблей портал не показал.

Тем временем на странице Южного командования вооруженных сил США (U.S. Southern Command, Southcom) в соцсети X появилось сообщение о ситуации в Атлантическом океане. Военные заверили, что будут следить за порядком в этом регионе, готовы задержать судно-нарушители закона, если будет необходимость.

"Наши морские службы бдительны, оперативны и готовы отслеживать суда, представляющие интерес. Когда поступит вызов, мы будем там", — говорится в сообщении.

Отметим, блокада портов Венесуэлы началась в декабре 2025 года: сначала США нанесли удары по нескольким кораблям наркоторговцев, а затем объявили, что запрещают нефтяным танкерам подходить к причалам. Южноамериканская страна находится под санкциями Вашингтона с 2019 года, но с приходом президента Дональда Трампа было решено усилить давление на Николаса Мадуро и прекратить экспорт венесуэльской нефти, написало Reuters.

Напоминаем, в ночь на 3 января спецназовцы США захватили Мадуро и доставили в суд Нью-Йорка: главу Венесуэлы будут судить как наркоторговца.