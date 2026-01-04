Американский спецназ отрабатывал захват Мадуро в специально построенной копии его резиденции, — Reuters

Акция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены разрабатывалась несколько месяцев. Проведение операции "Абсолютная решимость" было тщательно отрепетировано.

Американские войска, принимавшие участие в операции, тренировались захватывать президента Венесуэлы в точной копии убежища Мадуро. Об этом пишет Reuters.

Макет резиденции специально построили для отработки действий спецназа.

По словам одного источника, у ЦРУ была небольшая команда, которая смогла дать представление об образе жизни Мадуро, что сделал захват диктатора практически беспрепятственным.

Уже имея на руках готовый план, Трамп даже одобрил операцию, однако военные и разведчики предложили ему перенести начало акции на несколько дней, дождавшись уменьшения облачности.

Для ареста Мадуро США направили в регион 15 тысяч военных. Всего в операции участвовало более 150 самолетов, включая истребители F-35 и F-22, а также бомбардировщики B-1. Один из вертолетов американской армии был подбит, а несколько солдат получили ранения.

Однако как только представители американских сил оказались на конспиративной квартире, Мадуро и его жена сдались. Венесуэльский лидер пытался добраться до безопасной комнаты, но не смог закрыть дверь.

Практическая часть операции по задержание Николаса Мадуро была реализована за несколько часов.

Напомним, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес происходил под полным контролем американского лидера. Дональд Трамп вместе с генералами в режиме реального времени наблюдал за операцией военных, находясь в своем имении Мар-а-Лаго.