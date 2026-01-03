Награда в 50 млн долларов: источник в правительстве Венесуэлы "сдал" Мадуро ЦРУ, — NYT

ЦРУ удалось завербовать источник в правительстве Мадуро, который "сливал" информацию о местонахождении диктатора. Передвижения венесуэльского лидера фиксировались беспилотниками-невидимками.

Завербованный источник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в правительстве Венесуэлы следил за местонахождением Николаса Мадуро практически до его захвата американскими силами специальных операций. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на компетентных людей, проинформированных об операции.

Американское агентство подготовило разведданные, которые привели к поимке Мадуро, отслеживая его положение и передвижения с помощью флота беспилотников-невидимок, которые обеспечивали почти постоянный мониторинг над Венесуэлой, в дополнение к информации, предоставленной местными источниками.

По словам человека, знакомого с работой агентства, в августе 2025 года ЦРУ тайно работало в Венесуэле. Офицеры спецслужбы собирали информацию об образе жизни и передвижениях Николаса Мадуро.

Издание отмечает, что непонятно, как ЦРУ удалось завербовать источник в правительстве, сообщивший американцам о местонахождении президента. Однако предполагается, что шпионскому агентству явно помогло вознаграждение в размере 50 миллионов долларов, которое правительство США предложило за информацию, ведущую к поимке диктатора.

Один из людей, информированных о спецоперации, сказал, что захват Мадуро стал результатом глубокого партнерства между ЦРУ и армией, и это потребовало "месяцев тщательного планирования".

Также отмечается, что хотя ЦРУ играло решающую роль в планировании и проведении захвата Мадуро, миссия представляла собой операцию правоохранительных органов сил специальных операций вооруженных сил США.

Напомним, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес происходил под полным контролем американского лидера. Дональд Трамп вместе с генералами в режиме реального времени наблюдал за операцией военных, находясь в своем имении Мар-а-Лаго.