Нагорода в 50 млн доларів: джерело в уряді Венесуели "здало" Мадуро ЦРУ, — NYT

ЦРУ вдалося завербувати джерело в уряді Мадуро, яке "зливало" інформацію про місцезнаходження диктатора. Пересування венесуельського лідера фіксувалися безпілотниками-невидимками.

Завербоване джерело Центрального розвідувального управління (ЦРУ) в уряді Венесуели стежило за місцезнаходженням Ніколаса Мадуро практично до його захоплення американськими силами спеціальних операцій. Про це пише The New York Times із посиланням на компетентних людей, поінформованих про операцію.

Американське агентство підготувало розвіддані, які призвели до затримання Мадуро, відстежуючи його становище і пересування за допомогою флоту безпілотників-невидимок, які забезпечували майже постійний моніторинг над Венесуелою, на додаток до інформації, наданої місцевими джерелами.

За словами людини, знайомої з роботою агентства, у серпні 2025 року ЦРУ таємно працювало у Венесуелі. Офіцери спецслужби збирали інформацію про спосіб життя і пересування Ніколаса Мадуро.

Видання зазначає, що незрозуміло, як ЦРУ вдалося завербувати джерело в уряді, яке повідомило американцям про місцезнаходження президента. Однак передбачається, що шпигунському агентству явно допомогла винагорода в розмірі 50 мільйонів доларів, яку уряд США запропонував за інформацію, що веде до затримання диктатора.

Один із людей, поінформованих про спецоперацію, сказав, що захоплення Мадуро стало результатом глибокого партнерства між ЦРУ й армією, і для цього потрібні були "місяці ретельного планування".

Також наголошується, що хоча ЦРУ відігравало вирішальну роль у плануванні та проведенні захоплення Мадуро, місія являла собою операцію правоохоронних органів сил спеціальних операцій збройних сил США.

Нагадаємо, захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес відбувалося під повним контролем американського лідера. Дональд Трамп разом із генералами в режимі реального часу спостерігав за операцією військових, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго.