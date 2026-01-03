США захопили Мадуро за години: як відбувалася військова операція у Венесуелі

США почали військову операцію у Венесуелі в ніч на 3 січня. Вже вранці американський президент Дональд Трамп повідомив, що венесуельського лідера Ніколаса Мадуро захоплено та вивезено за кордон. Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес оголосив про розгортання військових сил по всій країні.

Від початку операції США у Венесуелі до захоплення президента Ніколаса Мадуро минуло кілька годин. Фокус розповідає, як розгорталися події.

Передумови операції США у Венесуелі

В CBS News розповіли, що американський уряд домагався арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро протягом багатьох років. У березні 2020 року в Штатах йому висунули звинувачення в наркотероризмі. Федеральні прокурори тоді стверджували, що Мадуро разом з іншими високопосадовцями венесуельського уряду співпрацювали з колумбійським партизанським угрупованням Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) для контрабанди до США кокаїну та зброї.

Міністерство юстиції США своєю чергою звинувачувало Мадуро в керуванні угрупованням під назвою Cártel de Los Soles, визнаним Штатами іноземною терористичною організацією.

17 грудня 2025 року Трамп наказав блокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели, стверджуючи, що уряд Мадуро вкрав нафту США та використовує корисні копалини для фінансування наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств і викрадень. Мадуро відповів на слова Трампа та заявив, що вони "розкрили правду" про прагнення Білого дому змінити політичний режим у Венесуелі та створити "маріонетковий уряд".

США завдали ударів по Венесуелі вночі 3 січня

Місцеві жителі повідомили про гучні вибухи в Каракасі, столиці Венесуели, вночі 3 січня. За словами очевидців, був знеструмлений південний район міста поблизу великої військової бази.

Місцеві стверджували, що під час вторгнення США було атаковано всі військові бази Венесуели, а також аеродроми та форт Тіуна — там розташовані штаб-квартира Міністерства оборони та командування венесуельської армії. Глава МЗС Венесуели Іван Хіль заявив, що метою ударів США є "захоплення стратегічних ресурсів", зокрема стратегічних копалин, і спроба "зламати політичну незалежність країни".

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження і країні військового стану.

Президент Колумбії Густаво Петро заявляв, що США завдали удару по законодавчому палаці в Каракасі, де розташований парламент Венесуели, і ще по 10 об'єктах. Журналісти SkyNews публікували мапу об'єктів, які могли бути атаковані.

Росія назвала операцію США "військовою агресією" та засудила дії Вашингтона проти Венесуели.

Захоплення Ніколаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп вранці 3 січня оголосив, що Ніколаса Мадуро захопили та вивезли з країни разом із його дружиною Силією Флорес. Журналісти CBS News із посиланням на джерела писали. що операцію з захоплення венесуельського лідера проводив елітний спецпідрозділ армії США "Дельта".

Джерела Sky News повідомляли, що США захопили Мадуро у Венесуелі в результаті переговорів. Крім того, анонімне джерело сказало журналістам The New York Times, що в ході операції у Венесуелі 3 січня жертв серед американських військових не було.

США вивезли з Венесуели Ніколаса Мадуро з його дружиною Силією Флорес Фото: X (Twitter)

Американський сенатор-республіканець від штату Юта Майк Лі заявив, що державний секретар Марко Рубіо телефоном підтвердив вивезення Мадуро до США. За словами сенатора, Рубіо повідомив, що венесуельський лідер був заарештований і постане перед судом за кримінальними звинуваченнями.

Також у мережі поширилося нібито фото Мадуро після затримання, проте на момент публікації новини справжність знімка не була підтверджена.

Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що Ніколас Мадуро з його дружиною "незабаром зіткнуться з повним гнівом американського правосуддя на американській землі в американських судах". Вона сказала, що венесуельський лідер отримав від федерального суду США звинувачення щонайменше за чотирма пунктами, зокрема у злочинах, пов'язаних з наркотероризмом і володінням зброєю "проти Сполучених Штатів". Водночас його дружині, Силії Флоренс, раніше обвинувачення не висували.

Що відбувається у Венесуелі

За словами сенатора Майка Лі, Марок Рубіо сказав йому, що Білий дім після захоплення Ніколаса Мадуро більше не очікує "жодних подальших дій у Венесуелі".

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес вимагала від США надати докази того, що Мадуро живий.

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес після американських ударів оголосив про розгортання військових сил по всій території та закликав населення до "єдиного фронту" перед обличчям "найгіршої агресії" в історії країни. Він також заявив, що війська будуть розгорнуті "за наказом Мадуро", не згадуючи при цьому про захоплення президента. Лопес застеріг венесуельців від анархії та безладу і закликав не піддаватися паніці.

"Вони напали на нас, але не здолають нас", — сказав венесуельський міністр оборони.

Лопес також повідомив про оголошення урядом "стану зовнішніх заворушень", що фактично відповідає надзвичайному стану.

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб виступив на телебаченні з засудженням нападу США та заявив, що "невинні жертви дістали смертельно поранення, а інші загинули внаслідок злочинного терористичного нападу". Прокурор закликав людей вийти на вулиці "зі спокоєм і пильністю".

