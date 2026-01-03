Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів: українці сміються над захопленням Мадуро (фото)
Американські військові в ході військової операції у Венесуелі захопили президента Ніколаса Мадуро. Українці в соцмережах почали глузувати з венесуельського лідера та порівнювати цю ситуацію з подіями російсько-української війни.
Про те, що США захопили та вивезли Ніколаса Мадуро, президент Дональд Трамп заявив вранці 3 січня — невдовзі після того, як ЗМІ повідомляли про військову операцію у Венесуелі та удари по венесуельських військових об'єктах. Джерела CBS News стверджували, що президента Венесуели захопили бійці спецпідрозділу армії США "Дельта". Швидкі дії американських військових викликали бурхливу реакцію в соцмережах і спровокували хвилю мемів. Фокус зібрав найцікавіші з них.
В одному з мемів військовослужбовців США представили в образах героїв російського радянського комедійного фільму "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", які вкрали наречену.
Посилання на популярну культуру є у кількох інших мемах.
Також у соцмережах згадали неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про те, що повномасштабного вторгнення РФ до України не відбулося б, якби головою держави був він, а не його попередник Джо Байден.
Інші також порівнювали військову операцію США у Венесуелі з війною РФ проти України, натякаючи, що американці досягли цілі менш ніж за добу, тоді як Кремль не зміг "взяти Київ за три дні", як сподівався, і продовжує агресію вже майже 4 роки.
Також Ніколаса Мадуро порівняли з колишнім народним депутатом України Віктором Медведчуком, обвинуваченим у державній зраді, якого обміняли на 200 українських військових у вересні 2022 року.
Загалом по соцмережах розлетілись безліч мемів, побудованих на порівнянні з російсько-українською війною.
В мережі також жартували про прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру.
Нагадаємо, медіа Sky News із посиланням на джерела писало, що США могли захопити Ніколаса Мадуро у Венесуелі в результаті переговорів.
Міністерство закордонних справ Росії назвало операцію США у Венесуелі "військовою агресією" та засудило дії Вашингтона.