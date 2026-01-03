Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів: українці сміються над захопленням Мадуро (фото)

Американські військові в ході військової операції у Венесуелі захопили президента Ніколаса Мадуро. Українці в соцмережах почали глузувати з венесуельського лідера та порівнювати цю ситуацію з подіями російсько-української війни.

Про те, що США захопили та вивезли Ніколаса Мадуро, президент Дональд Трамп заявив вранці 3 січня — невдовзі після того, як ЗМІ повідомляли про військову операцію у Венесуелі та удари по венесуельських військових об'єктах. Джерела CBS News стверджували, що президента Венесуели захопили бійці спецпідрозділу армії США "Дельта". Швидкі дії американських військових викликали бурхливу реакцію в соцмережах і спровокували хвилю мемів. Фокус зібрав найцікавіші з них.

В одному з мемів військовослужбовців США представили в образах героїв російського радянського комедійного фільму "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", які вкрали наречену.

Українці порівняли захоплення Мадуро з сюжетом "Кавказької полонянки" Фото: соцмережі

Посилання на популярну культуру є у кількох інших мемах.

Мем про Мадуро з посиланням на сцену з фільму "Сяйво" Фото: соцмережі

В соцмережах створюють меми про операцію США у Венесуелі Фото: соцмережі

Також у соцмережах згадали неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про те, що повномасштабного вторгнення РФ до України не відбулося б, якби головою держави був він, а не його попередник Джо Байден.

Військову операцію США у Венесуелі висміюють у мережі через попередні "мирні" заяви Трампа Фото: скриншот

Інші також порівнювали військову операцію США у Венесуелі з війною РФ проти України, натякаючи, що американці досягли цілі менш ніж за добу, тоді як Кремль не зміг "взяти Київ за три дні", як сподівався, і продовжує агресію вже майже 4 роки.

В соцмережах сміються над швидкістю операції США у Венесуелі Фото: соцмережі

Також Ніколаса Мадуро порівняли з колишнім народним депутатом України Віктором Медведчуком, обвинуваченим у державній зраді, якого обміняли на 200 українських військових у вересні 2022 року.

Українці порівняли Мадуро з Медведчуком Фото: соцмережі

Загалом по соцмережах розлетілись безліч мемів, побудованих на порівнянні з російсько-українською війною.

Українці висміяли операцію США у Венесуелі, провівши аналогії з вторгненням РФ Фото: соцмережі

Українці жартома вигадали венесуельського пса Кокоса за аналогією з псом Патроном Фото: соцмережі

Українці висміяли військову операцію США у Венесуелі Фото: соцмережі

В мережі також жартували про прагнення президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру.

Операція Трампа у Венесуелі розходиться з його прагенням отримати Нобелівську премію миру Фото: соцмережі

Нагадаємо, медіа Sky News із посиланням на джерела писало, що США могли захопити Ніколаса Мадуро у Венесуелі в результаті переговорів.

Міністерство закордонних справ Росії назвало операцію США у Венесуелі "військовою агресією" та засудило дії Вашингтона.