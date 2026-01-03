Операция США в Венесуэле вызвала волну мемов: украинцы смеются над восторгом Мадуро (фото)

Американские военные в ходе военной операции в Венесуэле захватили президента Николаса Мадуро. Украинцы в соцсетях начали смеяться над венесуэльским лидером и сравнивать эту ситуацию с событиями российско-украинской войны.

О том, что США захватили и вывезли Николаса Мадуро, президент Дональд Трамп заявил утром 3 января — вскоре после того, как СМИ сообщали о военной операции в Венесуэле и ударах по венесуэльским военным объектам. Источники CBS News утверждали, что президента Венесуэлы захватили бойцы спецподразделения армии США "Дельта". Быстрые действия американских военных вызвали бурную реакцию в соцсетях и спровоцировали волну мемов. Фокус собрал самые интересные из них.

В одном из мемов военнослужащих США представили в образах героев российского советского комедийного фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", которые украли невесту.

Украинцы сравнили восхищение Мадуро с сюжетом "Кавказской пленницы" Фото: соцсети

Ссылки на популярную культуру есть в нескольких других мемах.

Мем о Мадуро со ссылкой на сцену из фильма "Сияние" Фото: соцсети

В соцсетях создают мемы об операции США в Венесуэле Фото: соцсети

Также в соцсетях вспомнили неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о том, что полномасштабного вторжения РФ в Украину не произошло бы, если бы главой государства был он, а не его предшественник Джо Байден.

Военную операцию США в Венесуэле высмеивают в сети из-за предыдущих "мирных" заявлений Трампа Фото: скриншот

Другие также сравнивали военную операцию США в Венесуэле с войной РФ против Украины, намекая, что американцы достигли цели менее чем за сутки, тогда как Кремль не смог "взять Киев за три дня", как надеялся, и продолжает агрессию уже почти 4 года.

В соцсетях смеются над скоростью операции США в Венесуэле Фото: соцсети

Также Николаса Мадуро сравнили с бывшим народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, обвиняемым в государственной измене, которого обменяли на 200 украинских военных в сентябре 2022 года.

Украинцы сравнили Мадуро с Медведчуком Фото: соцсети

В общем по соцсетям разлетелись множество мемов, построенных на сравнении с российско-украинской войной.

Украинцы высмеяли операцию США в Венесуэле, проведя аналогии с вторжением РФ Фото: соцсети

Украинцы в шутку придумали венесуэльского пса Кокоса по аналогии с псом Патроном Фото: соцсети

Украинцы высмеяли военную операцию США в Венесуэле Фото: соцсети

В сети также шутили о стремлении президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира.

Операция Трампа в Венесуэле расходится с его стремлением получить Нобелевскую премию мира Фото: соцсети

Напомним, медиа Sky News со ссылкой на источники писало, что США могли захватить Николаса Мадуро в Венесуэле в результате переговоров.

Министерство иностранных дел России назвало операцию США в Венесуэле "военной агрессией" и осудило действия Вашингтона.