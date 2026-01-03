Поддержите нас UA
Военный Фокус Военная операция США в Венесуэле

Операция США в Венесуэле вызвала волну мемов: украинцы смеются над восторгом Мадуро (фото)

Над Николасом Мадуро шутят в сети
Захват Николаса Мадуро в сети сравнили с задержанием агента ФСБ главой СБУ Василием Малюком | Фото: Telegram

Американские военные в ходе военной операции в Венесуэле захватили президента Николаса Мадуро. Украинцы в соцсетях начали смеяться над венесуэльским лидером и сравнивать эту ситуацию с событиями российско-украинской войны.

О том, что США захватили и вывезли Николаса Мадуро, президент Дональд Трамп заявил утром 3 января — вскоре после того, как СМИ сообщали о военной операции в Венесуэле и ударах по венесуэльским военным объектам. Источники CBS News утверждали, что президента Венесуэлы захватили бойцы спецподразделения армии США "Дельта". Быстрые действия американских военных вызвали бурную реакцию в соцсетях и спровоцировали волну мемов. Фокус собрал самые интересные из них.

В одном из мемов военнослужащих США представили в образах героев российского советского комедийного фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", которые украли невесту.

Мем о Николасе Мадуро
Украинцы сравнили восхищение Мадуро с сюжетом "Кавказской пленницы"
Фото: соцсети

Ссылки на популярную культуру есть в нескольких других мемах.

Мем о захвате Мадуро
Мем о Мадуро со ссылкой на сцену из фильма "Сияние"
Фото: соцсети
Мем об операции США в Венесуэле
В соцсетях создают мемы об операции США в Венесуэле
Фото: соцсети

Также в соцсетях вспомнили неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о том, что полномасштабного вторжения РФ в Украину не произошло бы, если бы главой государства был он, а не его предшественник Джо Байден.

Мем об операции в Венесуэле
Военную операцию США в Венесуэле высмеивают в сети из-за предыдущих "мирных" заявлений Трампа
Фото: скриншот

Другие также сравнивали военную операцию США в Венесуэле с войной РФ против Украины, намекая, что американцы достигли цели менее чем за сутки, тогда как Кремль не смог "взять Киев за три дня", как надеялся, и продолжает агрессию уже почти 4 года.

Операцию в Венесуэле сравнивают с войной в Украине
В соцсетях смеются над скоростью операции США в Венесуэле
Фото: соцсети

Также Николаса Мадуро сравнили с бывшим народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, обвиняемым в государственной измене, которого обменяли на 200 украинских военных в сентябре 2022 года.

Николаса Мадуро сравнили с Виктором Медведчуком
Украинцы сравнили Мадуро с Медведчуком
Фото: соцсети

В общем по соцсетям разлетелись множество мемов, построенных на сравнении с российско-украинской войной.

Мем об операции США в Венесуэле
Украинцы высмеяли операцию США в Венесуэле, проведя аналогии с вторжением РФ
Фото: соцсети
Мем об операции в Венесуэле и псе Патроне
Украинцы в шутку придумали венесуэльского пса Кокоса по аналогии с псом Патроном
Фото: соцсети
Мем об операции США в Венесуэле
Украинцы высмеяли военную операцию США в Венесуэле
Фото: соцсети

В сети также шутили о стремлении президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира.

Мем о Венесуэле
Операция Трампа в Венесуэле расходится с его стремлением получить Нобелевскую премию мира
Фото: соцсети

Напомним, медиа Sky News со ссылкой на источники писало, что США могли захватить Николаса Мадуро в Венесуэле в результате переговоров.

Министерство иностранных дел России назвало операцию США в Венесуэле "военной агрессией" и осудило действия Вашингтона.