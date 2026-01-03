Россия назвала операцию США в Венесуэле "военной агрессией": официальное заявление МИД РФ

Министерство иностранных дел России 3 января заявило, что Соединенные Штаты Америки совершили “акт вооруженной агрессии” против Венесуэлы. В Москве выразили глубокую обеспокоенность происходящим и осудили действия Вашингтона.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что предлоги, используемые США для оправдания своих действий, являются несостоятельными. По мнению МИД РФ, идеологическая неприязнь взяла верх над прагматичным подходом и готовностью выстраивать доверительные отношения.

"Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", — говорится в официальном заявлении.

Российские дипломаты призвали не допустить дальнейшей эскалации конфликта и сосредоточиться на поиске выхода из ситуации путем диалога. Москва исходит из того, что все стороны, имеющие взаимные претензии, должны искать решения исключительно дипломатическими средствами, и выразила готовность содействовать таким усилиям.

Відео дня

Отдельно в заявлении отмечается, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, как это было провозглашено в 2014 году. А Венесуэле, по мнению Москвы, должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства, тем более военного.

"Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны", — заявляет российская сторона.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что посольство России в Каракасе продолжает работать в штатном режиме с учетом текущей обстановки и поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и гражданами РФ.

Операция США в Венесуэле

Напомним, США провели масштабную военную операцию против Венесуэлы. В субботу 3 января, около двух часов ночи по местному времени, в Каракасе было зафиксировано не менее семи взрывов.

Президент США Дональд Трамп позже заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы страны. Официальные власти Венесуэлы на момент публикации не подтвердили и не опровергли эту информацию.