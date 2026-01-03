Трамп сообщил о завершении операции США в Венесуэле: Мадуро захватили и вывезли из страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили вместе с женой и вывезли из страны президент Венесуэлы Николаса Мадуро. Он сообщил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами Соединенных Штатов.

Об успешном проведении военной операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп сообщил в собственной соцсети Truth Socail. Он также анонсировал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго в 11:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

"Соединенные Штаты Америки успешно осуществили широкомасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе с женой был захвачен и вывезен из страны", — сообщил Дональд Трамп.

Он пообещал озвучить детали операции в Венесуэле позже.

Телеканал CBS News со ссылкой на неназванные источники среди официальных лиц США писал, что Николас Мадуро был захвачен бойцами спецподразделения армии США "Дельта". Он отвечал за операцию 2019 года, в результате которой был ликвидирован бывший лидер "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Военная операция в Венесуэле: детали

Местные жители сообщили о взрывах в Каракасе в ночь на 3 января, также над Венесуэлой видели американские вертолеты "Чинук".

Сначала США официально не сообщали о военной операции в Венесуэле. СМИ сообщали, что в стране Южной Америки были атакованы все военные базы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп отдал приказ об ударах по Венесуэле через несколько дней. Операцию могли провести после Рождества, однако перенесли из-за погодных условий.