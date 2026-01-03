США вторглись в Венесуэлу: атакованы все военные базы, на улицах появились танки (видео)

На фоне ударов по военным базам и аэропортам Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в Венесуэле. Официально Вашингтон не комментирует операцию, но источники CBS News утверждают, что администрация Дональда Трампа осведомлена о ходе бомбардировки Каракаса.

США начали военную операцию в Венесуэле. Пока, видимо, неофициально, так как первыми о взрывах в Каракасе около 2 часов ночи по местному времени сообщили местные жители и только после об этом начали писать мировые СМИ. О том, что США напали на Венесуэлу свидетельствуют многочисленные фото и видео американских вертолетов "Чинук", которые находятся на вооружении армии США. Фокус собрал все, что известно.

Жители Каракаса проснулись сегодня рано утром, 3 января, от серии взрывов над столицей Венесуэлы. Они также сообщили о пролетающих над городом самолетах и ​​отключениях электроэнергии.

Взрывы в Каракасе – что известно

"Этот звук разбудил меня, и когда я выглянул в окно, я увидел клубы дыма в Ла-Карлоте", — сказал житель Лас-Мерседеса. В Ла-Карлоте находится авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Из Эль-Валье, расположенного на юго-западе Каракаса, поступают сообщения о взрывах в форте Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны и командования армии Венесуэлы. Тем временем жители Кумбрес-де-Курумо, расположенного недалеко от другого входа в форт Тиуна, также сообщали о том, что слышали взрывы.

По словам очевидцев, они почувствовали первый взрыв в 1:55 утра. Местные жители сообщают, что были атакованы порты, военно-морское училище и другие военные объекты.

AH-64 Apache наносит удары по военной базе возле Каракаса

В социальных сетях начали распространяться видео и фотографии, на которых были видны вертолеты "Чинук", клубы дыма и огня.

Спустя час после предполагаемых взрывов официальной информации от США по-прежнему не было. Президент США Дональд Трамп не делал никаких заявлений.

Два часа спустя появилось заявление от МИД Венесуэлы.

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", — следует из заявления главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.

Хиль также заявил, что целью этого нападения является не что иное, как "захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти и полезных ископаемых, в попытке насильственно сломить политическую независимость страны".

"Им это не удастся. Спустя более чем двести лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права решать свою судьбу. Попытка развязать колониальную войну, чтобы разрушить республиканскую форму правления и навязать "смену режима" в союзе с фашистской олигархией, потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки", — написал Хиль, сообщив, что президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны и вся страна должна быть мобилизована "для противодействия этой империалистической агрессии".

Также он призвал народы и правительства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира "мобилизоваться в активной солидарности перед лицом этой имперской агрессии".

Взрывы возле Каракаса

В соцсетях распространяются сообщения, что Мадуро был эвакуирован из дворца Милафлорес, официальной резиденции.

Также сообщается, что Соединенные Штаты деактивировали все транспондеры на своих самолетах, что означает невозможность отслеживания американских военных самолетов в настоящем времени. В то время как в Каракасе, Венесуэла, сообщается о продолжающихся взрывах.

Взрывы в Каракасе

На улицах столицы Венесуэлы была замечена военная техника.

В Белом доме знают о взрывах в Каракасе – что известно

По данным источников CBS News, представители администрации Трампа заявили, что им известно о сообщениях о взрывах и военных самолетах над Каракасом, однако на запросы о комментариях со стороны Белого дома не последовало немедленного ответа, как и со стороны правительства Венесуэлы.

Президент соседней Колумбии Густаво Петро заявил в сообщении в социальных сетях, что кто-то "в данный момент бомбит Каракас", не уточнив, кто именно.

"Внимание всему миру: Венесуэлу атаковали ракетами", — заявил он, призывая к проведению заседания Организации Объединенных Наций.

Журналистка Дженнифер Джейкобс сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая военные объекты, сообщили американские официальные лица, поскольку администрация рано утром в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро.

Джейкоб сообщает, что в Белом доме в курсе о взрывах в Каракасе

Фокус одним из первых сообщил о взрывах в Каракасе и о том факте, что над столицей Венесуэлы были замечены американские вертолеты "Чинук".

Напомним, сообщения о взрывах в Каракасе появились после нескольких месяцев обстрелов американскими военными судов, предположительно занимающихся контрабандой наркотиков в регионе, и на фоне давления администрации Трампа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военно-морских судов, и президент Трамп на протяжении нескольких недель намекал на возможность более масштабной военной операции.