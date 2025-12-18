США подняли самолеты, Венесуэла вывела военные корабли: Трамп может объявить войну — что происходит

США нарастили военную активность возле Венесуэлы, подняв несколько самолетов с авианосцев. В то же время Венесуэла вывела в море часть своего военного флота.

После объявления президента Дональда Трампа о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэла вывела в море военные корабли для их сопровождения. Об этом сообщило издание The New York Times 17 декабря.

Речь идет о нескольких судах, которые вышли с восточного побережья страны в сопровождении военно-морских сил страны в период с вечера вторника, 16 декабря, до утра среды, через несколько часов после заявлений Трампа о блокаде всех нефтяных танкеров страны. Об этом рассказали несколько источников.

Медиа пишет, что такое решение венесуэльских властей повышает риск конфронтации с Америкой.

Чиновник США рассказал, что Вашингтон знает о сопровождении кораблей. По его словам, американцы сейчас рассматривают "различные варианты действий", хотя подробности пока не разглашаются. В то же время неизвестно, могут ли сопровождаемые конвоем корабли подпадать под блокаду, которую объявил Трамп, поскольку они не фигурируют в перечнях судов, на которые американцы наложили санкции.

В то же время, как фиксировали радары Flightradar24, у берегов Венесуэлы наблюдалась значительная активность американской палубной авиации. В воздухе в частности были зафиксированы многоцелевые истребители, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Стоит заметить, что официально усиление военного присутствия у берегов Венесуэлы в США не комментировали.

Такер Карлсон утверждает, что США ночью могут объявить войну Венесуэле

Скандальный американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на неназванного члена Конгресса заявил о том, что в ночь на четверг, 18 декабря, США могут объявить войну Венесуэле. Об этом американец рассказал в эфире подкаста Judging Freedom 17 декабря.

Карлсон утверждает, что американские законодатели якобы получили данные о неизбежной войне с Венесуэлой. Он утверждает, что президент США Дональд Трамп может сделать такое объявление в обращении к нации в 9 часов вечера (или в 04:00 по киевскому времени).

"Вчера члены Конгресса были проинформированы о том, что надвигается война", — заявил журналист.

При этом журналист признал, что не знает, произойдет ли это.

В то же время Дональд Трамп официальных заявлений относительно войны США против Венесуэлы пока не высказывал. Однако 17 декабря во время разговора с медиа он заявил, что США хотят вернуть себе права на нефть в Венесуэле, которые якобы были отобраны у Вашингтона, сообщили в Clash Report.

"Они отобрали у нас права на нефть. У нас там было много нефти. Они выгнали наши компании. И мы хотим ее вернуть", — отметил Трамп.

Агентство Reuters в ночь на 18 декабря сообщило, что Венесуэла обратилась в Совет безопасности ООН с просьбой провести заседание для обсуждения "продолжающейся агрессии США" против страны.

Напомним, 17 декабря Трамп приказал блокировать все нефтяные танкеры, следующие в Венесуэлу.

Также 12 декабря в Reuters сообщили, что США планируют и дальше захватывать нефтяные танкеры Венесуэлы.