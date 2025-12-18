США підняли літаки, Венесуела вивела військові кораблі: Трамп може оголосити війну — що відбувається

США наростили військову активність біля Венесуели, піднявши кілька літаків з авіаносців. Водночас Венесуела вивела у море частину свого військового флоту.

Після оголошення президента Дональда Трампа про блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуела вивела в море військові кораблі для їх супроводу. Про це повідомило видання The New York Times 17 грудня.

Йдеться про кілька суден, які вийшли зі східного узбережжя країни у супроводі військово-морських сил країни у період з вечора вівторка, 16 грудня, до ранку середи, через кілька годин після заяв Трампа про блокаду усіх нафтових танкерів країни. Про це розповіли кілька джерел.

Медіа пише, що таке рішення венесуельської влади підвищує ризик конфронтації з Америкою.

Посадовець США розповів, що Вашингтон знає про супровід кораблів. За його словами, американці наразі розглядають "різні варіанти дій", хоча подробиці поки не розголошуються. Водночас невідомо, чи можуть супроводжувані конвоєм кораблі підпадати під блокаду, яку оголосив Трамп, оскільки вони не фігурують у переліках суден, на які американці наклали санкції.

Відео дня

Водночас, як фіксували радари Flightradar24, біля берегів Венесуели спостерігалася значна активність американської палубної авіації. У повітрі зокрема було зафіксовано багатоцільові винищувачі, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler та літак дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Advanced Hawkeye.

Скриншот із соцмереж | США посилили військову присутність біля берегів Венесуели

Варто зауважити, що офіційно посилення військової присутності біля берегів Венесуели у США не коментували.

Такер Карлсон стверджує, що США уночі можуть оголосити війну Венесуелі

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон із посиланням на неназваного члена Конгресу заявив про те, що у ніч на четвер, 18 грудня, США можуть оголосити війну Венесуелі. Про це американець розповів в етері подкасту Judging Freedom 17 грудня.

Карлсон стверджує, що американські законодавці нібито отримали дані про неминучу війну з Венесуелою. Він стверджує, що президент США Дональд Трамп може зробити таке оголошення у зверненні до нації об 9 годині вечора (чи об 04:00 за київським часом).

"Вчора члени Конгресу були проінформовані про те, що насувається війна", — заявив журналіст.

Такер Карлсон заявив, що США можуть оголосити війну Венесуелі Фото: Скрин відео

При цьому журналіст визнав, що не знає, чи це станеться.

Водночас Дональд Трамп офіційних заяв щодо війни США проти Венесуели наразі не висловлював. Однак 17 грудня під час розмови з медіа він заявив, що США хочуть повернути собі права на нафту у Венесуелі, які нібито були відібрані у Вашингтона, повідомили у Clash Report.

"Вони відібрали у нас права на нафту. У нас там було багато нафти. Вони вигнали наші компанії. І ми хочемо її повернути", — зазначив Трамп.

Агентство Reuters у ніч на 18 грудня повідомило, що Венесуела звернулася до Ради безпеки ООН з проханням провести засідання для обговорення "тривалої агресії США" проти країни.

Нагадаємо, 17 грудня Трамп наказав блокувати усі нафтові танкери, що прямують до Венесуели.

Також 12 грудня у Reuters повідомили, що США планують і далі захоплювати нафтові танкери Венесуели.