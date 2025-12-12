Тиск на Мадуро: США обіцяють і далі захоплювати нафтові танкери Венесуели

Вашингтон хоче припинити діяльність тіньового танкерного флоту Венесуели, що продає нафту Китаю та іншим країнам. І вже захоплений танкер просто зараз йде в Х'юстон під конвоєм.

США готуються перехопити більше суден, що перевозять венесуельську нафту, після захоплення танкера цього тижня, посилюючи тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомили в четвер шість джерел в уряді Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

Захоплення стало першим випадком перехоплення нафтового вантажу або танкера з Венесуели, яка перебуває під санкціями США з 2019 року. Це сталося на тлі масштабного нарощування військової потужності США в південній частині Карибського басейну і на тлі прагнення президента США Дональда Трампа до повалення Мадуро.

Останні дії США призвели до того, що судновласники, оператори і морські агентства, які займаються транспортуванням венесуельської нафти, перебувають у стані підвищеної готовності, і багато хто з них переглядає свої плани щодо виходу з венесуельських вод найближчими днями.

Інсайдери стверджують, що військові США й надалі продовжать захоплювати танкери з венесуельською нафтою і навіть уже є список цілей.

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA не відповіла на запит про коментар. Але цього тижня уряд Венесуели заявив, що США "вкрали" танкер.

На запитання про те, чи планує адміністрація Трампа подальші захоплення суден, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила журналістам, що не коментуватиме майбутніх дій, але додала, що США і далі виконуватимуть санкційну політику президента.

"Ми не збираємося стояти осторонь і спостерігати, як судна, що перебувають під санкціями, борознять моря, перевозячи нафту, яку продають на чорному ринку, доходи від якої будуть підживлювати наркотероризм злочинних і нелегітимних режимів по всьому світу", — заявила вона.

Міністерство фінансів США заявило в четвер про введення санкцій проти шести супертанкерів, які, згідно з внутрішніми документами PDVSA і даними моніторингу суден, нещодавно завантажували нафту у Венесуелі, а також проти чотирьох громадян Венесуели, включно з трьома родичами першої леді країни Силії Флорес. Невідомо, чи входять знову підсанкційні судна в число тих, які тепер підлягають перехопленню.

Захоплення судна 10 грудня сталося після того, як США за останні місяці завдали понад 20 ударів по, як вони стверджують, суднах, що перевозять наркотики, в Карибському басейні та Тихому океані, унаслідок чого загинуло понад 80 осіб. Експерти кажуть, що ці удари можуть бути незаконними позасудовими нападами, тоді як США заявляють, що захищають американців від наркокартелів, які вони оголосили терористичними організаціями.

Цікаво, що танкери, які перевозять венесуельську нафту, найчастіше курсують також між Іраном, Китаєм і Росією.

А танкер VLCC Skipper, захоплений біля берегів Венесуели, призначений для перевезення сирої нафти, просто зараз прямує до Г'юстона.

"Скіппер" перевозить близько 1,85 мільйона барелів важкої нафти марки Merey з Венесуели, занадто великий для заходу в порт Г'юстона, тому буде змушений стати на якір неподалік і перевантажити нафту на дрібніші судна.

