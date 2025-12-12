Трамп схвалив удари України по тіньовому флоту Путіна, — The Atlantic (відео)

На тлі тиску США на Київ з метою прискорити мирні переговори Україна протягом останніх тижнів підірвала п'ять танкерів "тіньового флоту", що перевозили російську нафту.

США за другої адміністрації Дональда Трампа фактично дали Україні зелене світло на удари по "тіньовому флоту". Якщо за Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, то тепер політика змінилася, повідомляє The Atlantic.

Журналісти з посиланням на джерела зазначають, що Трамп не заперечував проти ударів по тіньовому російському флоту, і в низці випадків схвалював надання Україні розвідданих для ураження об'єктів російської енергетики.

Відповідальність за атаки в Чорному морі взяла на себе СБУ, Москва назвала те, що відбувається, "піратством" і пригрозила дзеркальними ударами по суднах, що вивозять українські товари. Протистояння призвело до стрибка цін на страхування суден.

Відео дня

Уже уражено п'ять "тіньових танкерів", а також російські кораблі, які перевозили зброю для Ірану. Два напади сталися біля берегів України в Чорному морі, а ще два — далі: один біля північного узбережжя Туреччини, а інший на західному узбережжі Африки. СБУ повідомила нам, що несе відповідальність за перші два напади, і відмовилася коментувати два інших.

Протягом літа й осені СБУ та інші підрозділи збройних сил України також використовували безпілотники дальньої дії для завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі всередині Росії, зокрема, по нафтопереробних заводах. Але удари по нафтових танкерах у міжнародних водах знаменують собою різке розширення цієї кампанії, приурочене до того, щоб вплинути на останню спробу США покласти край війні.

Приблизно за тиждень до першого удару по танкеру, наприкінці листопада, адміністрація Трампа наполягала на тому, щоб Україна прийняла мирну угоду з 28 пунктів, яка містить найбільш обтяжливі вимоги Росії. Президент Володимир Зеленський відмовився, і його посланцям вдалося пом'якшити умови під час кількох раундів переговорів з американцями. Але дипломатичний тиск на Зеленського змусив розіграти ті військові карти, які поки що не було викладено на стіл, користуючись термінологією президента США, який постійно заявляє, що в України "немає карт".

Удари України по тіньовому флоту РФ досягли цієї мети. Вони також показали, як мирні зусилля Дональда Трампа можуть спровокувати розширення серії атак і контратак, оскільки обидві сторони прагнуть максимізувати свої важелі впливу перед тим, як сісти за стіл переговорів. Досі Україна уникала ударів по цивільних суднах у міжнародних водах, оскільки ризики видавалися неприйнятно високими для довкілля, для світових енергетичних ринків і для економіки України.

Адміністрація Трампа не заперечувала проти цих ударів, повідомив американський чиновник. Хоча Трамп часто називав Путіна "другом", але він підтримав зусилля України з підриву російської енергетичної економіки. Він схвалив заходи з надання допомоги Україні в завданні ударів по нафтопереробних заводах у глибині Росії і в жовтні затвердив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Атаки України на російський тіньовий флот підкреслюють розчарування Києва західними санкціями. "Весь сенс санкцій втрачається, якщо їх не дотримуватися", — сказав чиновник, близький до Зеленського. Країни ЄС намагалися боротися з тіньовим флотом законними засобами; в останньому раунді санкцій, ухваленому в жовтні, було виявлено 117 суден, що беруть участь у перевезенні російського пального, унаслідок чого загальна кількість суден, внесених до чорного списку, сягнула 557, і всім їм заборонено вхід до європейських портів.

Але такі заходи не відповідають вимогам України зупинити ці судна будь-якими доступними засобами. Помічник Зеленського відмовився повідомити, чи триватимуть удари безпілотників по суднах і, якщо так, то наскільки широко вони можуть поширитися. За його словами, саме СБУ та інші підрозділи українських збройних сил повинні будуть вирішити, як послабити російську енергетичну галузь, яку Україна розглядає як законну військову ціль.

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня безпілотники атакували Ярославську область Росії, де після серії вибухів почалася масштабна пожежа. У мережі пишуть, що дрони вразили місцевий нафтопереробний завод.

А Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували судна "Композитор Рахманінов" і "Аскар-Сариджа" в Каспійському морі. Детальну інформацію про маршрут і вантаж їм надали учасники повстанського руху "Чорна Іскра".