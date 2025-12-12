Трамп одобрил удары Украины по теневому флоту Путина, — The Atlantic (видео)

На фоне давления США на Киев с целью ускорить мирные переговоры Украина за последние недели подорвала пять танкеров "теневого флота", перевозивших российскую нефть.

США при второй администрации Дональда Трампа фактически дали Украине зеленый свет на удары по "теневому флоту". Если при Джо Байдене Вашингтон опасался эскалации и выступал против атак на российскую нефтяную логистику в международных водах, то теперь политика изменилась, сообщает The Atlantic.

Журналисты со ссылкой на источники отмечают, что Трамп не возражал против ударов по теневому российскому флотуи в ряде случаев одобрял предоставление Украине разведданных для поражения объектов российской энергетики.

Ответственность за атаки в Черном море взяла на себя СБУ, Москва назвала происходящее "пиратством" и пригрозила зеркальными ударами по судам, вывозящим украинские товары. Противостояние привело к скачку цен на страхование судов.

Відео дня

Уже поражены пять "теневых танкеров", а также российские корабли, которые перевозили оружие для Ирана. Два нападения произошли у берегов Украины в Черном море, а еще два — дальше: одно у северного побережья Турции, а другое на западном побережье Африки. СБУ сообщила нам, что несет ответственность за первые два нападения, и отказалась комментировать два других.

В течение лета и осени СБУ и другие подразделения вооруженных сил Украины также использовали беспилотники дальнего действия для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре внутри России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам. Но удары по нефтяным танкерам в международных водах знаменуют собой резкое расширение этой кампании, приуроченное к тому, чтобы повлиять на последнюю попытку США положить конец войне.

Примерно за неделю до первого удара по танкеру, в конце ноября, администрация Трампа настаивала на том, чтобы Украина приняла мирное соглашение из 28 пунктов, содержащее самые обременительные требования России. Президент Владимир Зеленский отказался, и его посланникам удалось смягчить условия в ходе нескольких раундов переговоров с американцами. Но дипломатическое давление на Зеленского заставило разыграть те военные карты, которые пока еще не были выложены на стол, пользуясь терминологией президента США, который постоянно заявляет, что у Украины "нет карт".

Удары Украины по теневому флоту РФ достигли этой цели. Они также показали, как мирные усилия Дональда Трампа могут спровоцировать расширение серии атак и контратак, поскольку обе стороны стремятся максимизировать свои рычаги влияния перед тем, как сесть за стол переговоров. До сих пор Украина избегала ударов по гражданским судам в международных водах, поскольку риски представлялись неприемлемо высокими для окружающей среды, для мировых энергетических рынков и для экономики Украины.

Администрация Трампа не возражала против этих ударов, сообщил американский чиновник. Хотя Трамп часто называл Путина "другом", но он поддержал усилия Украины по подрыву российской энергетической экономики. Он одобрил меры по оказанию помощи Украине в нанесении ударов по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России и в октябре утвердил санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Атаки Украины на российский теневой флот подчеркивают разочарование Киева западными санкциями. "Весь смысл санкций теряется, если их не соблюдать", — сказал чиновник, близкий к Зеленскому. Страны ЕС пытались бороться с теневым флотом законными средствами; в последнем раунде санкций, принятом в октябре, было выявлено 117 судов, участвующих в перевозке российского топлива, в результате чего общее число судов, внесенных в черный список, достигло 557, и всем им запрещен вход в европейские порты.

Но такие меры не соответствуют требованиям Украины остановить эти суда любыми доступными средствами. Помощник Зеленского отказался сообщить, будут ли продолжаться удары беспилотников по судам и, если да, то насколько широко они могут распространиться. По его словам, именно СБУ и другие подразделения украинских вооруженных сил должны будут решить, как ослабить российскую энергетическую отрасль, которую Украина рассматривает как законную военную цель.

Напомним, в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали Ярославскую область России, где после серии взрывов начался масштабный пожар. В сети пишут, что дроны поразили местный нефтеперерабатывающий завод.

А Силы специальных операций ВСУ атаковали суда "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа" в Каспийском море. Подробную информацию о маршруте и грузе им предоставили участники повстанческого движения "Черная Искра".