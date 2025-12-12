Вторую ночь подряд: беспилотники атакуют российский Ярославль, пылает крупный НПЗ (фото, видео)

В ночь на 12 декабря беспилотники атаковали Ярославскую область России, где после серии взрывов поднялся масштабный пожар. В сети пишут, что дроны поразили местный нефтеперерабатывающий завод.

Очевидцы утверждают, что в Ярославле прогремело по меньшей мере 7 взрывов. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Россияне сообщают, что после взрывов над одним из районов города начал подниматься дым, а также виднеются вспышки в небе. Также местные жалуются на "непонятный гул в небе". Перед этим местный губернатор предупреждал, что в регионе объявили тревогу из-за угрозы беспилотников.

В сети также показали кадры из Ярославля. Они демонстрируют зарево в небе и масштабный пожар.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, в Ярославле дроны поразили крупный НПЗ. Вероятно, речь идет о "Ярославнефтеоргсинтезе", который считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России. Предприятие входит в состав компании "Славнефть", по объемам первичной переработки нефти входит в 5 нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Официальной информации о поражении НПЗ в Ярославле на момент публикации не поступало.

Стоит заметить, что дроны атакуют Ярославль вторую ночь подряд. 11 декабря местные каналы сообщали об около 10 взрывах в небе над городом, однако данных о последствиях атаки российские власти так и не предоставили.

Напомним, в ночь на 12 декабря взрывы также прогремели в российских Сочи и Туапсе, власти сообщали о сбивании беспилотника, летевшего на Москву.

Также в ночь на 11 декабря дроны массированно атаковали Москву: небо над столицей РФ было закрыто более 5 часов, власти заявили о десятках якобы сбитых БпЛА.