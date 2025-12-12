Другу ніч поспіль: безпілотники атакують російський Ярославль, палає великий НПЗ (фото, відео)

У ніч на 12 грудня безпілотники атакували Ярославську область Росії, де після серії вибухів здійнялася масштабна пожежа. У мережі пишуть, що дрони уразили місцевий нафтопереробний завод.

Очевидці стверджують, що в Ярославлі прогриміло щонайменше 7 вибухів. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Росіяни повідомляють, що після вибухів над одним з районів міста почав здійматися дим, а також видніються спалахи у небі. Також місцеві скаржаться на "незрозумілий гул у небі". Перед цим місцевий губернатор попереджав, що в регіоні оголосили тривогу через загрозу безпілотників.

У мережі також показали кадри з Ярославля. Вони демонструють заграву у небі та масштабну пожежу.

За даними моніторингових каналів, попередньо, в Ярославлі дрони уразили великий НПЗ. Ймовірно, йдеться про "Ярославнефтеоргсинтез", який вважається одним з найбільших нафтопереробних заводів центральної Росії. Підприємство входить до складу компанії "Славнефть", за об'ємами первинного перероблення нафти входить до 5 нафтопереробних заводів РФ.

Офіційної інформації про ураження НПЗ у Ярославлі на момент публікації не надходило.

Варто зауважити, що дрони атакують Ярославль другу ніч поспіль. 11 грудня місцеві канали повідомляли про близько 10 вибухів у небі над містом, однак даних щодо наслідків атаки російська влада так і не надала.

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня вибухи також пролунали у російських Сочі та Туапсе, влада повідомляла про збиття безпілотника, що летів на Москву.

Також у ніч на 11 грудня дрони масовано атакували Москву: небо над столицею РФ було закрите понад 5 годин, влада заявила про десятки нібито збитих БпЛА.