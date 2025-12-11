Небо закрите понад 5 годин: Москву та область всю ніч і під ранок масовано атакували дрони (фото)

Москву та Московську область у ніч на 11 грудня і під ранок масовано атакували безпілотники: небо над російською столицею закрите вже понад 5 годин, влада заявляє про десятки нібито збитих дронів.

Через масований наліт безпілотників у всіх московських аеропортах було запроваджено план "Килим". Про атаку повідомили російські Telegram-канали.

Атака на Москву почалася близько 00:30 години ночі: "Росавіація" запровадила обмеження в аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Внуково". Росіяни скаржилися на вибухи в Одинцовському та Раменському округах Московської області.

У наступні години та аж до ранку Москву продовжували атакували дрони. Російське медіа "ТАСС" близько 03:00 години повідомило, що сили ППО нібито знищили 31 безпілотник, який летів на столицю РФ. Також повідомлялося, що аеропорт "Пулково" почав приймати рейси, які перенаправили з Москви через неможливість здійснити посадку на тутешніх летовищах.

Загалом, як стверджують російські медіа, понад 130 рейсів у московських аеропортах скасували, затримали або ж перенаправили в інші аеропорти через атаку БпЛА. Росіяни були вимушені ночувати у приміщеннях аеропортів — на туристичних килимках та лавках.

На ранок атака продовжилася: близько 06:20 години мер Москви Собянін інформував, що нібито було збито ще один дрон, який летів на столицю РФ.

Про вибухи повідомляли також мешканці Раменського, Домодєдово, Сергієвого Посаду та Істри. За попередньою інформацією росіян, регіон атакували безпілотники типу "Лютий".

Окрім цього, деякі літаки через неможливість приземлитися були змушені кружляти у небі, пишуть росЗМІ. Деякі кружляли по сім кіл у небі над Володимирською областю.

Скриншот | літаки кружляли у небі над Росією через атаку дронів

Інформації про наслідки атаки, постраждалих чи руйнування, російська влада не розкриває. Собянін повідомляв, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня безпілотники також атакували Новгородську область РФ: в обласному центрі через обстріл загорілося велике хімічне підприємство.

Увечері 10 грудня у російських Бєлгороді та Воронежі після серії вибухів почався частковий блекаут.