Затримані десятки авіарейсів, лунають вибухи: Москву та область атакують дрони (відео)

Увечері 10 грудня та після опівночі у Москві та Московській області оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників: у регіоні пролунала серія вибухів, влада заявляє про збиття та падіння уламків дронів.

У московських аеропортах "Росавіація" запровадила обмеження на авіарейси через атаку безпілотників, у зв'язку з чим затримуються десятки авіарейсів. Про це повідомили російські медіа.

Лише у російському аеропорту "Шереметьєво" затримуються щонайменше 20 рейсів, стверджують місцеві Telegram-канали. Вибухи пролунали в Одинцовському та Раменському окрузі Московської області, пишуть ЗМІ.

Скриншот | повідомлення про обмеження авіарейсів у аеропортах Москви

Тимчасові обмеження "Росавіація" запровадила також для аеропортів "Домодєдово" та "Внуково". Як стверджує медіа Mash, загалом в аеропортах Москви скасували 27 рейсів на виліт і ще стільки ж на посадку.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збиття щонайменше восьми ударних дронів, які летіли курсом на російську столицю станом на 00:45 годину.

"Відбито атаку ще одного безпілотника, що летів на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", — цитують заяву Собяніна російські ЗМІ.

Інформації про наслідки чи постраждалих внаслідок атаки на момент публікації не надходило.

Також російські медіа повідомляють про дрони та вибухи над Тулою. Місцеві стверджують, що прогриміло щонайменше 7 вибухів.

Нагадаємо, увечері 10 грудня вибухи пролунали у російських містах Воронеж та Бєлгород: після атаки у містах почався частковий блекаут.

9 грудня у ТСН повідомили, що Центр спецоперацій "Альфа" СБУ вивів з ладу газовий термінал у Росії: він палав упродовж трьох діб.