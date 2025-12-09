Потужності палали три доби: "Альфа" вивела з ладу газовий термінал у РФ, — ЗМІ (відео)

Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України атакував Росію дронами. Під ударом опинився термінал з перевалки зрідженого газу у порту "Темрюк", на якому спалахнула масштабна пожежа.

Термінал у Краснодарському краї РФ був успішно виведений з ладу. Уражені виробничі потужності товариства "Мактрен-Нафта" палали впродовж трьох діб. Про це 9 грудня повідомили у ТСН з посиланням на джерела.

Атака БПЛА відбулася ще 5 грудня. Дрони били по ключових об'єктах термінала, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 20 резервуарів з 30, об'єм яких сягає 200 квадратних метрів.

Безпілотники також знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа пожежі сягнула приблизно 3000 квадратних метрів.

Атакований термінал здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів на спеціалізовані судна-газовози. Він був зведений ще у 2008 році й розрахований на перевалку 400 тисяч тонн газу на рік. Поінформоване джерело в СБУ наголосило, що знищення російської інфраструктури, яка фінансує війну, триватиме.

"СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку РФ. Саме ці гроші фінансують війну проти України. "Бавовна" в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі", — додав співрозмовник.

Нагадаємо, вночі на 5 грудня БПЛА атакували Краснодарський край РФ, під ударом був морський порт у місті Темрюк. У мережі повідомлялося про масштабну пожежу, а влада заявляла про пошкодження портової інфраструктури. Очевидці передавали, що горіли паливні резервуари внаслідок атаки.

Вночі на 9 грудня дрони атакували російські Чебоксари. У мережі проінформували про пошкодження багатоповерхівки, за 450 метрів від якої виготовляють антени "Комета" для ЗС РФ.