Дрони атакували морський порт у Краснодарській області РФ: масштабна пожежа охопила паливні резервуари (відео)

У ніч на 5 грудня дрони атакували Краснодарську область Росії: під ударом опинився морський порт у місті Темрюк, де почалася масштабна пожежа. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів.

Регіональний оперативний штаб Краснодарської області підтвердив атаку безпілотників та займання на місці удару. Про це повідомили російські ЗМІ.

Влада заявляє про пошкодження портової інфраструктури у Темрюку внаслідок удару, однак наразі не розкриває, що саме палає. Повідомляється, що на місці над ліквідацією займання працюють 32 пожежників та 8 одиниць спецтехніки.

У мережі показали кадри з Темрюка. На відео видно заграву у небі та масштабний вогонь, що охопив місце удару.

Медіа ASTRA розповіло з посиланням на дані очевидців, що у порту Темрюка горять паливні резервуари внаслідок атаки. Деякі моніторингові канали пишуть, що у Темрюку, попередньо, палає газовий термінал, однак офіційного підтвердження цих даних на момент публікації не надходило.

Відео дня

Російські Telegram-канали пишуть, що загалом у районі Темрюка прогриміло щонайменше 5 вибухів. Також про вибухи повідомляли мешканці Слов'янського району Краснодарської області.

Інформації про інші наслідки атаки на Темрюк та даних щодо постраждалих на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня дрони атакували місто Орел та Ставропольський край у Росії: у мережі повідомили про удар по великому хімзаводі.

Також 3 грудня дрони атакували нафтобазу Росії під Тамбовом та Воронежем: на місці здійнявся масштабний вогонь.