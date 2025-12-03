Дрони атакували нафтобазу РФ під Тамбовом та Воронежем: як виглядає "падіння уламків" (відео)

В ніч на 3 грудня відбулась атака дронів на Російську Федерацію і сигнал повітряної тривоги у Тамбові та Воронежі тривав близько шести годин. Місцеві жителі опублікували кадри пожежі на нафтобазі у Тамбовській області, а влада заявила, що сталось незначне падіння уламків.

У Тамбовській області після нальоту БпЛА почалась пожежа на місцевій нафтобазі, повідомили у місцевих пабліках. Крім того, близько 3 год 3 грудня було гучно у Воронежі. Губернатори обох російських регіонів підтвердили атаку дронів на РФ, але, відповідно до заяви Міноборони, запевнили, що усі пристрої збиті системою ППО.

У мережі опублікували кадри займання з нафтобази у Тамбовській області. На записі — яскрава пожежа та голоси росіян, які дивуються інциденту. Тим часом губернатор заявив, що сталось падіння уламків дронів, а на місці інциденту працюють пожежники. Тим часом у моніторинговому каналі "Радар Тамбов" написали, що повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 23 год 2 грудня і скасували о 5:45. У цьому ж каналі уточнили, що 30 дронів мимо Тамбова прямували у бік Орловської, Липецької, Воронезької, Волгоградської, Саратовської областей далі вглиб РФ.

У Воронежі гучні звуки чули близько 0:50, заявили у місцевому пабліку. Зранку губернатор Воронезької області повідомив, що над регіоном знешкодили чотири БпЛА. Наслідки нальоту — "незначне пошкодження" резервуарів з пальним через падіння уламків БпЛА, запевнив російський чиновник. З його слів, пожежа не почалась і немає поранених.

Атака дронів на РФ — деталі подій 3 грудня

Міноборони РФ зранку 3 грудня відзвітувало про атаку дронів. З'ясувалось, що на росіян летіла зграя з 102 БпЛА, з них чотири знешкодили над Воронежем, решту — над іншими регіонами, а про Тамбов не згадали.

Про особливості влучання повідомили у Telegram-каналі росЗМІ Astra. Уточнюється, що під ударом у Тамбовській області — Никифоровська нафтобаза АО "Тамбовнефтепродукт" у селі Дмитрієвка. Можливі координати точки влучання опублікували у каналі Exilnova — 52.889045, 40.769693.

Атака дронів на РФ - де помітили БпЛА у Тамбовській та Воронезькій областях 3 грудня Фото: Google Maps

Тим часом увечері 2 грудня у каналі DronBomber опублікували орієнтовну карту польоту дронів, які стартували у напрямку РФ. Бачимо, що переважна більшість рухалось на Бєлгородську область у бік Саратова, а частина — через Курськ у бік Тамбова.

Атака дронів на РФ - траєкторія нальоту БпЛА 3 грудня Фото: DroneBomber / Telegram

Зазначимо, 2 грудня Фокус розповів про підсумки атак дронів на РФ у 2025 році. Як встановили аналітики розвідувальної спільноти InformNapalm, протягом 11 місяців відбулось 140 атак на різні об'єкти нафтової галузі РФ. З'ясувалось, що кількість ударів більша, ніж протягом 2022-24 років разом.

